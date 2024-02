A folytatásban ellentétes bírói döntések borzolták a kedélyeket egy oldalvonalon kívülre került labda miatt, melynek végén a fehérváriak kerültek előnybe, 2:0. Nem tudták megőrizni vezetésüket, és 3:3 után fej-fej mellett, váltott szervákkal haladtak a felek egészen 7:7-ig, miután egymás után három hazai támadás is az ellenfél térfelén ért véget. Sőt, Tomás Dileo ásznyitása után először a meccsen kialakult a legnagyobb differencia hazai részről, 12:8. Arra törekedtek a Dávid-tanítványok, hogy megfelelő távolságban maradjon ellenfelük. A játszma hajrájához fordulva elkapták a fonalat, és már nem is engedték ki kezükből.

Kiegyenlített játékkal indult a harmadik felvonás, 3:3 után pedig Eke Péter egyszemélyes, pontos sánca után zúgott a nagyérdemű taps vihara. Nem tudtak szabadulni egymástól a csapatok, minden pontra érkezett válasz, úgyhogy 13:15-nél Magyar Balázs ütése hozta meg az első, két egységnyi differenciát. Ez lendületet adott a látogatóknak, akik vérszemet kaptak, és megnyerték a szettet.

A negyedik etap hasonlóképpen az előzőhöz váltott vezetéssel kezdődött, majd 7:5-nél, Christian Janke ütésével lett először egynél nagyobb az eltérés. Ez tiszavirág életűnek bizonyult, mert egalizált a Fino. Innentől visszaállt a „régi rend”, hol itt, hol ott volt a nyitás joga, 15:13-ig. Ezt sem hagyták annyiban a vendégek, és újfent nyílttá tették a szettet, 15:16. Majd megint jött az újabb „kanyar”, felzárkózott a Loki, hősiesen harcolt, és Koci remek teljesítményének is köszönhetően nyerte a játszmát.

A záró játékrészre frissebben érkezett a Kaposvár, fogyott a hazaiak figyelme, és idejekorán hárompontos előnyt kovácsoltak, 3:6. Igyekezett a házigazda, de a térfélcserénél is a Fino volt kedvezőbb helyzetben, de utána vissza kapaszkodtak a kék-fehérek, és egyenlítettek, 8:8. Ezt követően végletekig kiélezett csatában bizonyult nüansznyival jobbnak a címvédő.