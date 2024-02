Nem a legnehezebb csoportmérkőzésére készült a magyar válogatott, hiszen Szingapúr Japán helyett beugróként vesz részt a világbajnokságon, az ausztárlok 32-1-re verték meg az ázsiai gárdát. A keretben ezúttal is két dunaújvárosi kapott helyet, de most Horváth Brigitta játszott Garda Krisztina helyett, Geraldine Mahieu a lelátóról figyelte az eseményeket.

A körmét biztosan nem kellett lerágnia, az első pillanattól fogva nyilvánvaló volt, melyik együttes milyen célokért harcol a világbajnokságon. A mieink könnyedén szövögették támadásaikat, kis túlzással amit rádobtak Gurisattiék, az bement, sokszor arra sem volt szükség, hogy a magyarok kijátsszák az akciókat. A szingapúriak több alkalommal lövésig sem igazán tudtak eljutni az első negyedben 11-szer köszönt be Magyarország, Gurisatti volt nagyon elemében, de Garda és Horváth is betalált ebben a nyolc percben. A folytatásban kicsit lelassult a gólgyártás, meg nem állt azért, Yap próbálkozott a legtöbbet az övéitől, Szingapúr lövéseinek nagy százaléka tőle érkezett, de egy ötméretest is kihagyott, emberelőnyben pedig a kapufát találta el. A szünet előtt ismét több magyar találat született, 18-0 állt az eredményjelzőn félidőben.

A harmadik negyedben megtört a jég, Szingapúr emberelőnyben betalált, Yap pattintott lövése fogott ki a Magyarit váltó Neszmélyen. Keszthelyi azonnal válaszolt, aztán Ong védett egyet, sőt Yap még egyszer eredményes volt, így bár három negyed után 29-2 állt az eredményjelzőn, a szingapúriak elégedettek lehettek ezzel a játékrésszel. A záró negyed előtt már csak az volt a kérdés, betalál-e minden mezőnyjátékos a mieink részéről, nos ez összejött, 39-2 lett Magyarország javára.

Szingapúr – Magyarország 2–39 (0-11, 0-7, 2-11, 0-10)