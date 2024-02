– Nehéz héten vagyunk túl, az NB I-ben nem megszokott az ilyen sűrű menetrend – kezdte Hornyák Zsolt a mérkőzés utáni értékelést majd hozzátette, kicsit csalódás volt ez az időszak a számára. – Nyilván a győztes mérkőzéssel elégedett vagyok, de ha összevetem mindhármat, akkor több pontot szerettünk volna szerezni – folytatta a szakember.

Hornyák Zsolt arról is beszélt, az elmúlt hét három bajnokija közül ez volt a leggyengébb, mégis ez hozta a pontokat a felcsútiak számára. Elmondta, igyekeztek a védekezésre összpontosítani, és minél több lepattanó labdát megszerezni, amiben Batik Bence visszatérése nagy segítség volt a csapatának. Kiemelte, az átmeneteken is tudtak változtatni, gyorsabbak lettek, és két helyzetet is sikerült kihasználniuk, amit hiányolt az előző két fordulóban.

– Mondhat bárki bármit, hogy milyen állapotban van a Kisvárda, de még 2-0-nál is azt éreztem, hogy nem egyszerű a helyzetünk – vélekedett a szakember, majd sok sikert és kitartást kívánt a szabolcsiaknak. – Hiába volt gyengébb a játékunk ma, ez hozta a pontokat, köszönöm a játékosok hozzáállását, amit eddig hiányoltam azt megvalósították, és megérdemelten nyertük meg a találkozót.

A Puskás Akadémia legközelebb február 18-án, vasárnap 17.30 órától lép pályára, az MTK-t fogadja a Pancho Arénában.