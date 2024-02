A mérkőzés előtt már kiderült, egy magyar győzelem kvótát érhet, ugyanis Kanada kikapott a negyeddöntőben, vagyis a kettőből az egyik válogatott már nem lehet ott a négy között, amellyel versenyben voltak a mieink, tehát ha a magyarok bejutnak az elődöntőbe, akkor megvan a párizsi repülőjegy.

A Mihók Attila és Cseh Sándor irányította csapat keretében ott volt mind a három dunaújvárosi, Mahieu Géraldina, Horváth Brigitta és Garda Krisztina is, utóbbi pedig ha mára medencébe ugrott, egy nagy bombával nyitotta meg a találkozót, az exújvárosi Aarts nem tudott védeni. Sajnos utána több támadásnál kijött, a hálóőr nagyon jól ismeri a magyar játékosokat, jól védett, a túloldalon Moolhuijsen betalált, így nyolc percet követően 1-1 volt az állás.

Mindkét csapat védekezés összeállt, a kapusok pedig remekeltek, nem csak Aarts, de Magyari is résen volt. A gólcsendet Gurisatti törte meg négy perc elteltével, a magyar játékos hatalmas bombát süllyesztett el a jobb alsóba, 2-1. Nem sokkal később Szilágyi késsé szélről a kapufa segítségével is beköszönt, 3-1. Rogge szépített, de a negyed záró akkordja Keszthelyié volt, 4-2.

A fordulást követően több alkalommal is emberelőnybe támadhatott Hollandia, Magyari sokat bravúrokkal tartotta a mieinket, aztán sajnos Moolhuijsen lövésénél már ő is tehetetlen volt, 4-3. Aztán Rogge ötméteresből egyenlített, de nem estek össze a magyarok, negyven másodperccel a játékrész vége előtt Szilágyi nagy gólt lőtt ismét, 5-4.

A záró etap magyar emberelőnnyel, és ami fontosabb, magyar góllal kezdődött, Keszthelyi volt eredményes, a kapufa éléről pattant be a labda, 6-4. Viszonylag gyorsan jött a válasz, Van der Sloot lövése Magyariról először a kapufára ment, majd onnan sajnos a gólvonal mögé, 6-5. Keszthelyi értékesített egy ötméterest, de erre is jött a reakció, emberelőnyben Van de Kraats mattolta Magyarit, 7-6. Jöttek a gólok mindkét oldalon, a magyarok pedig sorban pontozódtak ki, nyolc másodperccel a vége előtt Maartje egalizált, 8-8. Jöhetetta szétlövés, a döntés pedig az ötödik körre maradt, Máté belőtte, Rögge próbálkozását fogta Magyari. A magyar női vízilabda-válogatott győzelmével nem csak a négy közé jutott a világbajnokságon, hanem bebiztosította részvételét a párizsi olimpián is.

Magyarország – Hollandia 8-8 (1-1, 3-1, 1-2, 3-4) – ötméteresekkel 5-4.