A Vidi 25 perc alatt lerendezte a mérkőzést. A 15. percben a 19 esztendős Tóth Tamás Vid élete első NB I-es góljával szerzett vezetést a Fehérvár FC, majd tíz minutummal később Nicolás Stefanelli második meccsén, második góljának örülhetett. Ezzel nyert a Vidi 2-0-ra az MTK otthonában.

- Nehéz kihívásnak ígérkezett a mai mérkőzés, az MTK jól szervezett, jó edző által irányított, képzett játékosokból álló csapat. Nekünk pedig ez volt nyolc napon belül a harmadik idegenbeli mérkőzésünk, kemény menetrendünk volt itt a tavaszi idény elején, de jól menedzseltük - fogalmazott a találkozót követő sajtótájékoztatón Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - A célunk az volt, hogy kompaktak legyünk, az MTK ne tudjon “teljes pályás” játékot játszani, csökkentsük le a területeket előttük. Az első félidei két gól meghatározta a mérkőzés alakulását, elégedett vagyok a teljes csapat teljesítményével. Nem is emlékszem, hogy az ellenfelünknek lett volna helyzete a kapunk előtt, büszke vagyok a játékosaim teljesítményére!

A Vidi trénere arról is beszélt, mik voltak az MTK elleni találkozó harcmodorának főbb elemei.

- Három nappal ezelőtt egy kemény mérkőzést játszottunk Kisvárdán, betegségek is nehezítették a dolgunkat. Húsz játékost rotáltunk a héten. Bognár István kiváló támadó középpályás, aki az MTK támadásait meghatározza. Az ilyen játékosokat, mint ő, kontrollálni kell, le kell fogni a pályán.

A piros-kékek támadószekciójából Kenan Kodro távozott a télen, mégis, mintha erősödött volna a csatár-kontingens.

- Szabó Levi betegséggel küzdött a héten, most mér beállt, Tóth Tamás Vid gólt szerzett ma, mint ahogy Stefanelli is, és Gradisar is betalált a héten, és ott van a sérült Karamoko is, A csatársorunk igen jól néz ki. Az önbizalom szempontjából fontosak a gólok, főleg egy olyan fiatal számára, mint Tóth Tamás Vid, aki minden bizonnyal a mai napot soha nem fogja elfelejteni - mondta Bartosz Grzelak, aki nem titkolta, hogy a taktika része volt, hogy a kétgólos vezetés után óvatosabban támadott a csapat.

- Az nem volt a taktika része, hogy már az első harminc percben két gólt szerzünk. Az viszont igen, hogy kontrolláljuk a mérkőzést. Általánosságban a játékunkra az jellemző, hogy magasra helyezett nyomással próbálunk operálni, de a célok és taktika is változhat meccs közben. Van, amikor kicsit lassítani kell a játékot. Most sokan fáradtak voltak ilyen erős terhelés közepette, a taktika része volt, hogy kicsit visszaálltunk. Boldog vagyok a két gól miatt!