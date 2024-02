Nagy volt a mozgás a téli átigazolási időszakban a Fehérvár FC-nél, hiszen öten távoztak, – Kenan Kodro, Deybi Flores, Kovács Dániel, Lirim Kastrati és Szabó Levente –, hatan pedig érkeztek – Simut Mario, Kovács Patrik, Sigér Dávid, Nejc Gradisar, Nicolás Stefanelli és Veszelinov Dániel. A klub erről kérdezte Balogh Attila ügyvezetőt, aki a feharvarfc.hu-nak beszélt a távozó és az új játékosokról is, valamint a tavaszi szezonkezdetről is.

– Kenan Kodro esetében a Ferencváros kifizette a támadó, egyébként nyáron lejáró szerződésében szereplő kivásárlási árat, majd megegyezett a játékossal is, aki jelezte, szeretné ott folytatni a pályafutását – kezdte gondolatait Balogh, majd hozzátette, Deybi Flores is fontos része lett a csapatnak, hazája válogatottjában is jól teljesített, amire felfigyelt a kanadai Toronto FC. Az ügyvezető arról is beszélt Flores esetén, hogy a két együttes között üzletileg korrekt megállapodás született, így nem volt akadálya, hogy családjához közelebb költözzön a hondurasi futballista.

– Értékeinket nem kívánjuk a jövőben ingyen elengedni, amennyiben valaki távozni szeretne annak fizessék ki az árát – jelentette ki Balogh, aki elmondta, Flores és Kodro esetében ez megtörtént. A szakember Kovács Dániellel kapcsolatban kijelentette, a kapus ingyen távozott, hiszen a posztján mással képzelte el a klub a jövőt, míg a futballista minél többet szeretett volna játszani. Emiatt mindkét fél figyelembe vette a másik érdekeit, és közös megegyezéssel szerződést bontottak.

Balogh Attila kitért arra is, az egész átigazolási időszakban tárgyaltak rutinosabb futballistákkal, volt olyan amelyik megállapodás az utolsó pillanatokban hiúsult meg. Kiemelte, összességében talán jobb is, hogy így történtek a dolgok, hiszen így olyan játékosok kerültek a csapathoz, akik motiváltak, és tényleg Székesfehérváron szeretnének egy sikeres együttes tagjai lenni. Mellettük pedig érkeztek a fiatalok: Simut Mario átigazolási díj nélkül került a Vidihez, aki fiatal kora ellenére már komolyabb NB II-es múlttal rendelkezik, de mellette Veszelinov Dániel is Székesfehérváron kötött ki, aki kapusposzton növelheti a versenyhelyzetet Kovács távozása után. Harmadikként még Kovács Patrikot is megemlítette, aki a klub történetének legfiatalabb NB I-es debütálója lett.

– Ne menjünk el szó nélkül a fehérvári fiatalok mellett sem, hiszen Tóth Tamás Vid már gólt is szerzett, de Berki Marcellt és Pető Milánt is láthattuk a pályán – folytatta Balogh, majd beszélt a három talán legfontosabb érkezőről is. – Örülünk, hogy Stefanelli, Sigér és Gradisar is sikeresen mutatkozott be Vidi-mezben. Kereknek érezzük a téli átigazolási időszakot.

Nicolás Stefanelli átigazolási díj nélkül érkezett a Fehérvár FC-hez, akinek a személyében Balogh elmondása szerint egy nagyon pozitív embert ismertek meg, ráadásul hosszútávon is a csapat erőssége lehet. Hozzátette, Sigér Dávidon is látták azt, hogy a Vidiben szeretne focizni és már a Kisvárda ellen is bizonyította, hogy lehet rá számítani, míg Nejc Gradisarról elmondta, a szlovén futball egyik nagy csatárreménysége, és reméli, hogy ott folytatja, ahol a szabolcsiak ellen abbahagyta.

Az utolsó napon Lirim Kastrati és Szabó Levente is távozott a Fehérvártól. Balogh előbbivel kapcsolatban elmondta, hogy csak kölcsönbe került a zágrábi Lokomotivához, hiszen a jelenlegi játékrendszerben nem igazán tudja kamatoztatni az erősségeit, míg utóbbiról úgy nyilatkozott, a nyáron lejár a szerződése és nem sikerült megállapodniuk a folytatásról. – Vannak rutinosabb és fiatalabb támadóink is, akik hosszútávra elkötelezték magukat a Vidivel, így úgy döntöttünk, hogy a rendelkezésre álló játékpercekkel őket építjük - figyelve persze a csapat eredményes szereplésére is.

– Szerintem összességében sikerült jó útra lépnünk a mögöttünk hagyott időszakban, remélem, hogy ez a folytatásban is megmutatkozik majd az eredményekben, illetve természetesen szeretnénk, ha szurkolóink is minél többen kilátogatnának Sóstóra, hogy élőben biztassák a csapatot, hiszen a pontszám mellett az ő személyes jelenlétük és biztatásuk is jó visszaigazolás arra, hogy a megfelelő irányba haladnak a dolgok – zárta gondolatait Balogh Attila.