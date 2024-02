Nem volt kirívóan magas színvonalú a Kisvárda és a Fehérvár FC összecsapása. Azonban üdvözítő volt, hogy az új szerzemények, Sigér Dávid és Nejc Gradisar is kezdett a Vidiben. Sőt, a 21 éves szlovén csatár góllal debütált. Bese Barnabás remek beadása nyomán bólintott a kapuba. Az ugyancsak télen szerződtetett Nikolás Stefanelli csereként állt be, s ő is betalált. Bese második gólpasszát osztotta ki, az átadás után vágta a labdát a hosszú sarokba az argentin támadó. A találkozó hajrájában Kasper Larsen csúsztatott a saját kapujába egy hazai szabadrúgást követően.

Bartosz Grzelak elégedett volt csapatával

Forrás: fehervarfc.hu

- Nem könnyű Kisvárdán játszani, a téli szünetben energiát gyűjtöttek és elszántan lépett pályára ellenfelünk. Tiszteltük őket, de tudtuk, hogy a második félidőkben rendre erősek vagyunk - értékelt a mérkőzést követően Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. - Az első játékrész utolsó tíz percében nem teljesítettünk jól, sok párharcot és labdát veszítettünk el, a második félidőben viszont már jobban bántunk a labdával. Nagyon örülök Gradisar és Stefanelli első góljának, a végén a kapott gól miatt nyomás volt rajtunk, de összességében elégedett vagyok a csapat teljesítményével.

- Sajnos az eredmény és a játék is csalódást keltő, össze sem tudjuk hasonlítani a három nappal ezelőtti teljesítményünkkel - fogalmazott a Kisvárda trénere, Feczkó Tamás. - Nagyon bosszantó, hogy ilyen teljesítményt nyújtottunk, mert semmi előjele nem volt. Az első gól alapvetően meghatározta a meccs kimenetelét, a saját bedobásunkból kaptunk gólt, ez teljes mértékben megengedhetetlen. Sok dolgot helyre kell raknunk a szombati mérkőzésig, hogy a Puskás Akadémia ellen már azt az arcát mutassa a csapat, amit eddig mutatott.