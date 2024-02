Ennek megfelelően kígyózó sorok álltak a pénztárnál, hiszen az aznapi meccsjegyen felül elindult a rájátszás első két, hazai mérkőzésére is az értékesítés, mivel az már biztosan eldőlt, pályaelőnyről vág neki Kiss Dávid gárdája a playoffnak. Addig azonban még vár pár feladat a kék-fehérekre, az első ilyen volt a hatba vágyó Linz elleni rangadó. A két felsőházi csapat nagyszerű hangulatban játszhatott, hiszen a hazai szurkolók mellett azt osztrákokat is elkísérték jó néhányan Fehérvárra, sőt a kék-fehérek a znojmói drukkerek támogatását is élvezhették. Két és fél perc után Atkinson értékesített egy kipattanót, az előny pedig a harmadik harmadik ki is tartott. Egyébként az első húsz perc mindkét oldalon hozott jó néhány helyzete, kiélezett, parázs találkozót láthatott a publikum. A második játékrészben a Linz került fölénybe, Fournier végleges kiállítását követően egyenlő létszámban is az osztrákok domináltak, azonban az önfeláldozó védekezés és Roy bravúrjaira a záró húsz percig tartották az 1-0-át.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A harmadik harmad ismét kiegyenlített játékot hozott, majd az 54. percben Knott emberelőnyben egyenlített. Ezt követően a Raktár utcai palánk hozta meg az újbóli vezetést a hazaiaknak, a Fehérváron is egykoron védő Tirronen mozdult ki egy körbe lőtt pakkra, ám a korong gellert kapott a palánkon, és a kapu elé vágódott. A kapus igyekezett visszavetődni, de Mihály bevágta. Ez a gól pedig elég volt a győzelemhez, az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnok győzelemmel búcsúzott az osztrák liga alapszakaszától. A sikerrel pedig a második hely felé is fontos lépést tett a Volán, hiszen a Salzburg pontot veszített Ljubljanában, így a fehérváriak négy ponttal meglógtak a bikák elől.

– Közönségszórakoztató mérkőzés volt, az biztos, nehéz szülés volt. Az első harmadban jók voltunk, azt hiszem, talán több gólszerzési lehetőségünk is akadt, lőttünk is egy egyszerű gólt. Rátettük a kapura, lett egy kipattanó és mi értünk oda először, be is lőttük. Erről beszéltünk a találkozó előtt is, hogy az ő kapusuk ezeket néha kiteheti oda elénk. A második harmad egyértelműen a Linzé volt, attól függetlenül, hogy az ötperces hátrány szépen megöltük, önfeláldozóan védekeztünk, sok helyzetük nem is volt előnyben. Ám öt az öt ellen sokkal jobban játszottak, ezt bizonyítja a kapura lövési statisztika és a harmadban eltöltött idő is. Nehéz középső játékrész volt. A harmadik harmadban megint jól játszottunk egyenlő létszámnál, sajnos emberhátrányból kaptunk egy gólt. Nem adtuk fel, mindenki nagy erővel küzdött és egy jól pattanó korongot kihasználtunk. Mindenképpen ki kell emelnem a kapusunkat, aki fantasztikus volt és a nehéz pillanatokban nagyokat védett. Egy igazi csapatmunka volt ez a fontos három pont. Méltó búcsúja volt ennek a pályának, egyelőre még csak az alapszakaszt illetően. Örülök, hogy egy kis boldogságot okozhattunk a szurkolóinknak – értékelt a mérkőzés után Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.