Azonban ilyenkor szokott nagyot alkotni a fehérvári hokicsapat, amikor kevés dolog szól mellette, és megfelelő koncentráció mellett megdobban a Volán-szív is. Szükség is lenne erre, hiszen nincs jó formában a Fehérvár, kedden a Bolzanó is elvitte mind a három pontot a Raktár utcából, pedig azon a bajnokin is megvoltak a lehetőségek hazai oldalon, de ismét az utolsó harmad volt a csapat veszte. A Salzburgot 2022. februárja óta nem sikerült legyőzni, így kemény feladat előtt állnak a kék-fehérek. Egy hazai győzelem az önbizalom és az „átok megtörése” mellett arra is jó lenne, hogy a harmadik helyezett Fejér vármegyeiek beérjék a második Salzburgot.

– Tovább kell dolgoznunk keményen, ez van, nem tudunk mást csinálni. A játékrendszert betartják a srácok a jégen, vannak pillanatok a jégen, amikor úgy érzem, az öt játékos nem csatlakozik egymáshoz, csak ott vagyunk a pályán és csúszkálunk és korcsolyázunk. Ezeket ki kell ölnünk a játékunkból és a pálya közepét meg kell nyerni, koronggal, vagy anélkül, kommunikálni kell egymással. Úgy érzem, okkal inkább mentális dolgokból fakad ez a rosszabb széria, ez van, ebből ki fogunk jönni, a kérdés már csak az milyen gyorsan. Most azon dolgozunk, hogy újra meccseket nyerjünk – mondta Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Nem lenne rossz, ha pont a Salzburg ellen tudnánk visszajönni, akiket az utóbbi időben nem nagyon sikerült legyőznünk. Úgy megyünk ki ellenük is, hogy a győzelemért mindent megteszünk. Egy siker nagyban segítené az önbizalmunkat és a pontokra is égetően szükségünk van, nagyon sűrű a mezőny. Ez utóbbival kell most kevesebbet foglalkozunk és nem említeni nekik folyton, ők is tudnak róla, csak a pénteki mérkőzéssel kell most törődnünk.