Vaskó nyolc évesen az ESMTK-ben ismerkedett meg a foci közegével, majd a Vasas utánpótlásában pallérozódott. Később Újpestre került, ahonnét még ugyan kölcsönszerződés keretén belül Tatabányára vezetett az út, az NB II-es sikerek után azonban újra a Megyeri úton találta magát, ahol alapemberré vált. Vaskó 2007 nyarán Angliába igazolt, később játszott Olaszországban is. 2009 nyarán hazatért Újpestre, majd rá egy évre a Videotonhoz igazolt, ahol 2011-ben bajnoki címet ünnepelhetett. Ezt követően partvonalon kívülre került a Vidinél, így Kecskeméten játszott kölcsönben, 2014-ben először Mezőkövesdre, majd a Puskás Akadémiához került. Ezt követően már alsóbb osztályokba játszott, a Fejér vármegyei Aqvital FC Csákvárhoz 2021 telén, ahonnan végül 2023 nyarán vissza is vonult. Vaskó Tamás az utánpótlás válogatottak mellett tizenkét alkalommal a felnőtt nemzeti csapatot is képviselhette, legemlékezetesebb mérkőzésnek az olaszok elleni diadalt emelte ki a Puskás Akadémia honlapjának.

– Már az egy válogatottság is óriási öröm és megtiszteltetés lenne, úgyhogy nagyon örülök, hogy miután az utánpótlás-válogatott ranglétrát végigjártam, a legmagasabb szinten is magamra ölthettem a címeres mezt. Olyan nevekkel néztünk farkasszemet, mint Buffon, Cannavaro, Grosso, Ambrosini vagy Inzaghi – ellenük még egy utcák-terek bajnokságban is hatalmas élmény lenne focizni, nemhogy egy hivatalos válogatott mérkőzésen… Null-egyről fordítottuk meg a mérkőzést, ráadásul az egyenlítő gólt az én lefejelt labdámból szerezte Juhász Roland. Az első félidőben Luca Tonit fogtam, a másodikban Inzaghit, ami bármilyen kellemetlen stílusú játékosokról legyen is szó, önmagában is hatalmas élmény, a végére pedig igazi népünnepély alakult ki – ez az a meccs volt, amelyet egyikünk sem fog soha elfelejteni – mondta Vaskó a felcsútiak honlapjának.

Vaskó (sárgában) a Csákvár alapembere volt

Forrás: Meder István / Nemzeti Sport

Sok profi sportoló hozza meg nehéz szívvel a döntést a visszavonulásról, a volt védőnek sem volt könnyű dolga a kérdéssel kapcsolatban. Tóth Balázs, a felcsútiak sportigazgatója felkínált neki egy lehetőséget, amivel élni szeretett volna, Vaskó Tamás lett a Puskás Akadémia nemzetközi kapcsolatokért felelős menedzsere.

– Nyilván egyetlen sportolónak sem könnyű abbahagynia azt, amit a szeret, de harmincegy évig futballoztam, így nagyon szerencsésnek mondhatom magamat. Több hónapom volt rá, hogy mentálisan felkészüljek a váltásra, aztán ismét csak Tóth Balázsnak köszönhetően jött a lehetőség, hogy a Puskás Akadémia nemzetközi kapcsolatokért felelős menedzsere lehetek, elvállaltam a feladatot, és úgy érzem, jól döntöttem. gyorsan alkalmazkodtam a helyzethez, és nagyon élvezem, mert rendkívül sokrétű munkáról van szó. A kollégák az elejétől kezdve hihetetlenül segítőkészek, sok ismerősöm van az utánpótlásedzők között is, akikkel nap mint nap találkozom – ez is sokat segített abban, hogy pillanatok alatt beilleszkedtem. Mint említettem, nem ért felkészületlenül, hogy a futballkarrierem befejeztével váltanom kell, a Testnevelési Egyetemen elvégeztem a sportszervezői szakot, és A-licences edzői képesítésem is van.

A pozíció számos kihívásokat tartogat, nem csak a nemzetközi tornák szervezésében kell helyt állnia, hanem a felcsúti utánpótlás csapatok nemzetközi felkészülési mérkőzéseinek lekötése is a feladatai közé tartozik.

– A főszponzorral együtt gőzerővel szervezzük a 2024 Puskás–Suzuki-kupát, amelyet ebben az évben is pünkösdkor rendezünk, a meghívottak közül már majdnem mindenki visszaigazolta a részvételi szándékát, aminek nagyon örülünk. A Puskás Akadémia utánpótláscsapatai hagyományosan külföldi ellenfelekkel játsszák a felkészülési találkozóikat, ezek megszervezésével is akad munka bőven. Rengeteg mérkőzést kötöttünk le januárra-februárra munkatársammal, Papp Zsomborral: összesen tíz korosztály tartozik hozzánk, hat hétvégével számolva ez hatvan edzőmérkőzés megszervezését jelenti. Ezen kívül a feladataink közé tartozik a kapcsolattartás a határon túli partnerakadémiákkal, a nyári tornákon való részvétel megszervezése, minden évben érkeznek hozzánk mongol játékosok, az ő beilleszkedésük előkészítése, segítése is a mi reszortunk. De említhetném az UEFA Youth League-szerepléssel kapcsolatos szervezési feladatokat is, amelyek ellátása nagyon komoly csapatmunkát igényel. Nemrégiben a Real Madridnak személyesen vittük el a PSK-meghívót, a spanyol fővárosban találkoztunk a futballakadémia igazgatójával, illetve Emilio Butraguenóval – nagyon örülök, hogy ilyen találkozók is színesítik a munkámat – árulta el Vaskó Tamás.