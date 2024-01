A múlt hétvégi fordulóban a fehérvári együttes nyert idegenben, a szegedi pedig kikapott, hatalmas csatában. Az albások a Ludovikában egylabdás meccsen verték a Budapest Honvédot, az SZTE az egeszegieket fogadta és szenvedett 74-70-es vereséget. Pedig a Tisza-partiak nem tűntek esélytelennek, a szezon egyik meglepetéscsapatának tartják őket, most ugyan a 7. helyen tanyáznak, de álltak lényegesen jobban is, az első kör zárásakor az 5. pozíciót foglalták el, gond nélkül jutottak a tavaszi kupadöntőbe, a legjobb nyolc együttes közé. Nikola Lazic szakvezető stílusosan játszó brigádot faragott a déliekből, akik 7 győzelemmel és ugyanennyi vereséggel várják a folytatást. A már említett, ZTE elleni, hazai fiaskó előtt idegenben verték 80-75-re a jó erőkből álló DEAC-ot, december közepén otthon kaptak ki 105-93-ra a Soprontól, előzőleg 87-78-ra a feltámadó Pakstól, a korábbi fordulókban viszont általában jobbnak bizonyultak aktuális riválisuknál.

A tabellát a bajnok Falco vezeti 13-1-es mérleggel – a negyedik fordulóban pont a csongrádiaktól kaptak ki Újszegeden 80-79-re -, mögöttük a Fehérvár következik 12-2-vel, a vasiak 27, a Fejér vármegyeiek 26 pontot számlálnak, a Szolnok kissé lemaradva (8-6), 22 ponttal követi a mezőnytől ellépő dunántúliakat. Aztán komoly tülekedés következik, a 4. ZTE, az 5. Körmend, a 6. Debrecen, a 7. Szeged és a 8. Sopron ugyanannyi alkalommal (7-7) nyert, mint veszített. Az albások hétvégi sikere során hasonló volt a koreográfia, mint a korábbi fordulókban, nem kezdtek jól, a fővárosiak 25-17-re nyerték az első tíz percet, a lényegi kérdések a harmadik negyedben dőltek el, a vendéglátók 23 pontot dobtak a kapott 32-vel szemben, ami számukra végzetesnek bizonyult. A zárás előtti percben a mezőny legjobbja, a fehérvári Chambers betörés utáni ziccere ugyan nem talált utat a hálóba, a lepattanót Dickey pöcizte a gyűrűbe. A vendéglátók a győzelemért támadtak, triplával kísérleteztek, sikertelenül. A végig jól harcoló Honvéd ezzel maradt utolsó a tabellán – mindössze egy pontra a mezőnyt záró négy gárdától, a Kecskeméttől, a Kaposvártól, a Pakstól és az Oroszlánytól -, a fehérváriak pedig őrzik második pozíciójukat.

A hétvégi ellenfél a liga egyik legkellemetlenebb együttese, kimondottan gyors kosárlabdát játszanak, különösen jók gyorsindításból. A mezőnyposztok tekintetében a liga talán legjobb légiósai náluk pattogtatnak, az amerikai Noah Locke és Ryan Woolridge a nyáron érkezett és azonnal kulcsemberré nőtte ki magát. Előbbi a legutóbbi bajnokin 18/9 ponttal jelentkezett, azonban Wooldridge az utóbbi két, december végi derbit izomsérülés miatt kihagyta. Rajtuk kívül a korábban, 2019-től két éven át a Falcóban szereplő center, Lake is az alföldieket erősíti, bár legutóbb csak nyolc pontot jegyzett, a meccseken átlagosan 10 egység felett termel és ugyanennyi lepattanó is hozzá kerül.

A fiatalszabály miatt Balogh Szilárd kezd irányítóban, a válogatottban is gyakran számításba vett Bognár Kristóf is megbízható a palánk alatt, Lake társaként. Bognár jól szedi a lepattanókat, támadásban jól válik le emberéről, valamint kintről is üzembiztosan céloz. De ez a többiekről is elmondható, szemrebbenés nélkül tüzelnek távolról, akár egyetlen passz után is bátran elszórják a labdát. Rendszerben játszanak, de a kosarasok nagy szabadságot kapnak a támadások kivitelezésénél. Woolridge sérülése miatt az utóbbi két bajnokin Mucza Tamás kezdett, legutóbb 15 pontot jegyzett, előzőleg 8-at, valamint a szakvezetéstől Zsíros Péter, Cohill Erik és Majer Ákos is bizalmat kap a meccseken. Zsíros különösen az alapszakasz utolsó, debreceni meccsén tett hozzá a sikerhez, csereként beállva jegyzett 12/12 pontot, komoly érdemeket szerzett a kupadöntő kiharcolásában. Még nála is többet tett a Hajdúságban Noah Locke, aki Woolridge távollétében nyújtott elképesztőt, 31/21 ponttal a mezőny legjobbjának bizonyult.