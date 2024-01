- A Hajduk Split elleni mérkőzés első hatvan perce nagyon jó visszajelzés volt számunkra így az első hét után, hogy amiket gyakorlunk és amiket már ősszel is gyakoroltunk, azokat nem felejtettük el, sőt sok olyan játékelemet is vissza tudtunk adni élesben, amelyeket az edzéseken rendszeresen gyakorlunk - fogalmazott a fehervarfc.hu-nak Szabó Levente, a Vidi csatára, aki a 2024-es esztendő első Vidi-gólját szerezte a Hajduk Split ellen. - Nyilván az elmúlt napokban kemény edzéseken vettünk részt, így nem az eredmény volt a legfontosabb, azonban véleményem szerint így is tisztességgel helyt álltunk egy erős csapat ellen. Nagyon sok pozitívum van, amit ki lehet emelni ebből a mérkőzésből. Külön öröm számomra, hogy góllal tudtam kezdeni az idei évet. Minden meccsen az a célom, hogy bevegyem az ellenfél kapuját és góllal vagy gólpasszal segítsem a Vidit.

A fehérváriak a kora délutáni találkozót követően visszautaztak Székesfehérvárra. Néhány napig hazai környezetben készül a Vidi, majd csütörtöktől újabb egy hétig a horvát tengerparton tréningezik az együttes.