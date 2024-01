A szombati csoportmérkőzések során Veszprém vármegye ellen Rózsa Dávid és Altorjay Áron Gellért góljaival nyertek 2-0-ra, majd Heves vármegye együttesét Erni Edmond Attila találatával fektették két vállra. Tolna vármegye legjobbjait pedig 3-1-re győzték le Altorjay kettő, és Rózsa D. góljainak köszönhetően, míg a csoport utolsó találkozóján Pest vármegyétől 1-0-ra kikaptak. A 12 megszerezhető pontból 9 pontot begyűjtve csoportelsőként zártak, úgy, hogy az utolsó csoportmérkőzés előtt már biztossá vált az 1. helyük a csoportban. Másnap a Felsőházban folytatták, ahol 0-0-as végeredmény született Bács-Kiskun Vármegyével szemben, de itt ellenfelük nyerte a szétlövést 2-1-re. Ezt követően az 5.-8. helyért szálltak harcba, Budapesttel 1-1-et játszottak, ám itt felülkerekedtek a büntetőlövésekben, és ugyanez történt az 5. helyér vívott csatában is Pest Vármegye ellen, 1-1 után itt is jobbnak bizonyultak a szétlövésben.

- Le a kalappal az összes kollégám, csapattársam előtt! Mindenkire büszke vagyok! A tornán mindössze egyszer kaptunk ki a rendes játékidőben! Az egész Fesztivál ideje alatt látszott, hogy nagyon erős az összetartás a csapaton belül, mindenki jóban van a másikkal, és eltökélt volt. A torna előtt óvatosan fogalmaztuk meg a céljainkat, mivel voltak változások idén a csapatban, a tavalyi keretből ketten is hiányoztak, de úgy vélem a helyükön játszó játékosok jól tudták őket pótolni. Tetszetős, sokat mozgós, sokat passzolós játékot mutattunk be, amit még a többi vármegye is megjegyzett, ami külön öröm volt számunkra! Szombaton a csoportmérkőzéseket úgy sikerült abszolválni, ahogyan szerettük volna, minél előbb tovább akartunk jutni és a Pest vármegye elleni utolsó csoportmeccs előtt, ez már sikerült is. – fogalmazott Becséri Gergely a csapat kapitánya.

- A tavalyi 8. helyet túlszárnyalva az idén megszerzett 5. hellyel úgy gondolom méltóképpen képviseltük Fejér vármegyét, és reméljük jövőre, amikor is a Viharsarokban Békés megye rendezi majd a tornát, sikerül a vasárnap reggeli első mérkőzésünket megnyerni a Felsőházban, ha odajutunk. – tette hozzá az NB I-ben működő asszisztens, utalva arra, hogy nem mondott le a csapat arról, hogy jövőre még egy lépcsőfokot meg ugorjon.

Fejér vármegyét az alábbi játékosok és stábtagok képviselték Veszprémben:

Kerkuska Miklós, Fehér Miklós, Kupi Zoltán, Havasi-Németh Kristóf, Burján István, Góbi Soma, Varga Patrik, Ring Kevin, Erni Edmond Attila, Dr. Altorjay Áron Gellért, Rózsa Dávid, Becséri Gergely (csapatkapitány). – játékosok.

Horváth István, Magyar János, Obuch Zoltán, Kasztner Gergő, Wittner József (delegált játékvezető), Sári Csaba (csapatvezető) – stábtagok.