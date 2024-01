A Dunaújvárosi Acélbikák együttese az előző szezonhoz képest többre vágyott az Erste Ligában, hiszen akkor a FEHA19 gárdájával karöltve, jóval lemaradva a középmezőnyhöz képest az alapszakaszt követően a többi csapat mögött kullogott. A végén, igaz meglett a rájátszás. Az idei kiírásban már minden pontnak jelentősége van, az eredmények pedig javultak a DAB háza táján is, ennek következtében még elérhető a rájátszás is. Tóth Károly Balázs a nyáron pont a fehérvári akadémiától igazolt át vármegyén belül, az ő teljesítményén sem múlik semmi, 92 százalék felett véd a szezonban.

– Nagyon jól érzem magam, a magyar maggal és a légiósokkal is kiválóan kijövök, egy szavam sem lehet. A szezon előtt volt egy tervünk, az sajnos nem úgy áll még jelenleg ahogy szeretnénk, de kemény munkával még elérhetjük a céljainkat. Be akarunk jutni a playoffba, a Debrecennek most vagy egy nagyobb előnye velünk szembe, de ez nem behozhatatlan. Szezon előtt kicsit előrébb vágytunk, de még nincs vége az idénynek. Az edzői stábbal remek a viszonyunk, minden nap fejlődöm, a bizalmat pedig megkapom, ami nagyon jó érzés – nyilatkozta lapunknak Tóth.

A DAB ebben az évben bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe, a negyeddöntőben rendkívül magabiztosan búcsúztatta Niko Eronen gárdája a BJA akadémistáit. Az elődöntőben talán a lehető legnagyobb falat vár az újvárosiakra, hiszen a Hydro Fehérvár AV19-cel találkoznak szombat kora délután.

Forrás: Dunaújvárosi Acélbikák

– A keddi, Ferencváros elleni mérkőzés után rendbe raktuk a fejeket, a Magyar Kupa nagy lehetőség nekünk, nem sokan mondhatják el a keretből, hogy négyes döntőbe szerepeltek már. Egy olyan csapat ellen játszunk majd, amelyikkel kapcsolatban sok magyar játékos álma, hogy egyszer ott jégkorongozhasson. Tavaly Fehérváron védtem még, és volt szerencsém az osztrák ligás csapattal edzeni, néhány mérkőzésen a padon is ülhettem az ICEHL-ben, belátást láttam abba a világba, jó érzés volt. Örülök, hogy velük játszunk, megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani a jégen, aztán majd kiderült mire lesz elég. Nem feltett kézzel érkezünk, hiszen egy kupapárharcban bármi megtörténhet.

Tóth ebben az évben már gyűjthetett tapasztalatokat, milyen a volt társak ellen jégre lépni, hiszen már több vármegyei rangadó került megrendezésre az Erste Ligában.

– A mai napig a szívemben őrzöm azt a pillanatot, amikor keretben voltam az ICEHL-ben, hihetetlen hangulatot csinált a közönség. Egy régi, igazi vármegyei rangadóra kerül majd sor az elődöntőben, remélem mindkét városból sokan jönnek és biztos vagyok benne, kiváló hangulat lesz.

Természetesen videózunk, próbálunk belőlük készülni. Presztízsmeccs lesz, mindenki komolyan veszi majd.