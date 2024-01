December 9-én a pécsiek felett aratott idegenbeli diadallal vonult téli pihenőre a Gárdony-Pázmánd NKK női kézilabdacsapata. December 18-ig még edzésben voltak a lányok, majd a január 13-i folytatás előtt nyolc tréninggel, valamit újra egy PTE-PEAC elleni felkészülési meccsel hangolt a bajnokság küzdelmeire. Kedden este nyertek a tóparti lányok a 12. helyen telelő Pécs ellen.

A vezetőedző, Molnár József elárulta, hogy nyitottak voltak a lányok a keményebb, alapozó munkára. Igaz, munkahelyi elfoglaltság miatt néhányan nehezebben lendültek bele a felkészülésbe.

A Gárdony-Pázmánd sokáig sereghajtó volt az NB I/B-ben, már nem utolsó a csapat, győzelme is van már, 6 ponttal a tabella 15. helyén áll.

Molnár József mindig győzelemre törekszik

Fotó: Kricskovics Antal

– Ha valaki figyeli a meccseink alakulását, láthatja, hogy mindenkivel sikerült partiban lenni. Ahol tudtunk, nyertünk is. Talán az Orosháza elleni, időntúli hetessel elszenvedett vereség fájó, vagy az, hogy Debrecenben a végjátékban lett volna lehetőségünk megnyerni a mérkőzést, de pontot hullajtottunk. Így két ponttal lehetne több – tekintett vissza az őszre Molnár József, aki a 7. fordulóban vette át a gárdonyiak irányítását. – A csapat morálisan, illetve a közösség szintjén mindenképpen erősödött. Letisztultak a viszonyok, mindenki számára világosak a működésünk lehetőségei. Magyarul mindenki egy kis homokozóban próbál játszani, egymást inspriálva megy az eredményesség felé. A sikerek meghozták azokat a mosolygós pillanatokat, amelyek ahhoz kellenek, hogy a csapat eredményes legyen a jövőben, s hogy higgyenek abban a munkában, amit elkezdtünk. Igaz, nem nagy léptekkel, de folyamatos fejlődést látok. Inkább a kis lépések legyenek erőteljesek, mint ha nagyokat lépnénk a nagy lyukak felett átegyensúlyozva.

Berkes-Kaiser Melitta vezeti az NB I/B góllövőlistáját

Fotó: Kricskovics Antal

Adódik a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy a kritikus helyzetekben a maguk javára tudják fordítani a meccseket a lányok?

– A taktikai fegyelem javulása mindenképp segítene. Az sem ártana, ha lenne még két plusz olyan játékosunk, akik érdemben hozzá tudnak tenni a játékhoz. De nem egyszerű szezon közben olyan játékost igazolni, aki a csapatkohéziót is erősíti, illetve a játékával is eredméyességre vezet. Dolgozunk rajta, de nagyon nehéz úgy játékost hozni, hogy előre is lépjünk, ne csak szociális alapon legyünk többen.

Egyelőre tehát nincs új érkező. Azonban lenne kit pótolni, hiszen a nyáron érkezett Török Rebeka az ősszel abbahagyta a kézilabdát, az irányító poszton bevethető Barna Virág pedig megsérült, műteni is kell, így egy irányítóval, Vernes Dorottyával vívja meccseit a Gárdony-Pázmánd NKK.

Vernes Dorottya egyedül maradt az irányító poszton

Fotó: Kricskovics Antal

– Török Rebeka távozása nagy érvágás volt, magas, jó fizikumú hölgy, hiányzik nekem a csapatból, de megértem, hogy meg kívánja oldani a maga gondjait. Az irányító részfeladatokat is valakinek meg kell oldania.

Szombaton 18 órakor a hatodik helyen álló SZISE-Bamba Marha együttese fogadja a tököli sportcsarnokban a tópartiakat.

– Azt várom magamtól, hogy a lehető legjobban készítsem fel a csapatomat, a csapatomtól pedig azt, hogy aznap este mindenki a saját energiáit úgy tegye ki a pályára, hogy azt tudjuk mondani: mi mindent megtettünk a győzelem érdekében. Meglátjuk, ez mire lesz elég, Nagyon örülnék egy győzelemnek, de ha a játékosaimon azt látom, hogy mindent megtettek és az ellenfél jobb volt, azt el kell tudni fogadni. De én győzelemért megyek! – jelentette ki a vezetőedző.