Kovács Ferenc három időszakban is dolgozott a Videoton vezetőedzőjeként, 1972 és 1977 között, 1983-tól 1986-ig, majd az 1987-88-as idényben. 2008-ban lett a Vidi tiszteletbeli elnöke. A piros-kékek legendás edzője 2018. május 30-án hunyt el. A Sóstói Stadion Csíkvári úti homlokzata előtt emlékét szobor őrzi, személyiségét, tetteit játékosai szívéből pedig nem törölheti az idő. A mesteredző kilencvenedik születésnapján a korábbi technikai vezető, Németh János szervezésében helyeztek el koszorút Kovács Feri bácsi szobránál az egykori játékosok. Az 1976-os ezüstérmes együttesből Tiber László, valamint a mester mellett pályaedzőként is dolgozó Hartyáni Gábor; az 1985-ös UEFA-kupában döntőt játszó csapatból pedig Borsányi István, Csongrádi Ferenc, Disztl Péter, Szabó József és Vadász Imre sztorizgattak a legendás tréner emlékműve mellett. "Nagyon sokat köszönhetek Feri bácsinak" - jegyezte meg Tiber László, mire a többiek egyből helyeseltek. A kérdésre, miszerint mit mondanának, ha hirtelen megjelenhetne Kovács Ferenc a stadion árnyékában, Hartyáni Gábor felelt: "Boldog születésnapot kívánnék neki, és megkínálnám egy szál cigarettával."

Tiber László a mesteredző szobra közelében a kispadon, Disztl Péter, Vadász Imre és Szabó József mellettük

Fotó: Ferencz Balázs

A mérkőzés közben, a kispadon is előszeretettel dohányzó Kovács Ferenc 1934. január 7-én született Budapesten. Az MTK saját nevelésű játékosaként 1954-ben mutatkozott be az élvonalban. Kétszeres magyar bajnok és Közép-Európai Kupa-győztes volt. Legnagyobb nemzetközi sikerét utolsó teljes idényében érte el 1964-ben, amikor döntőbe jutottak a Kupagyőztesek Európa Kupájában. Játszott a 3-3-as döntetlennel végződött brüsszeli fináléban és a megismételt antwerpeni mérkőzésen is, ahol végül a portugál Sporting Lisboa 1-0-ra győzött.

Egyszer szerepelt a válogatottban, 1955-ben. Az olimpiai válogatottban nyolc alkalommal lépett pályára, az 1960-as, római ötkarikás játékokon bronzérmet szerzett.

Edzői pályafutását 1965-ben az MTK utánpótlásában kezdte, majd 1968 és 1969 között, két idényen át vezetőedző volt. Az első szezonban megnyerte a Magyar Népköztársasági Kupát az MTK-val.

Három időszakban is volt a Videoton vezetőedzője: 1972 és 1977 között megszilárdította a székesfehérvári csapat helyét az élvonalban, sőt az 1975-76-os idényben az utolsó pillanatig nagy versenyben volt a bajnoki címért a Ferencvárossal, ellentmondásos körülmények között csúszott le csapatával az aranyról. A nyolcvanas évek közepén két bajnoki harmadik hely mellett az 1985-ös UEFA Kupa-döntőbe jutás volt edzői pályafutásának csúcsa. Kovács Ferenc az egyetlen magyar, aki futballistaként és vezetőedzőként is nemzetközi kupadöntőben szerepelt magyar csapattal.

1977-ben a bajnok Vasas SC irányítását vette át Illovszky Rudolftól, közben a világbajnokságra készülő magyar válogatottnál Baróti Lajos szövetségi kapitány segítője is volt. Az argentínai torna után a leköszönő Baróti helyett ő lett a szakvezető, az 1979-es lemondásáig nyolc mérkőzésen két győzelem, négy döntetlen és két vereség volt a mérlege.

Egerben 1970 és 1972, Debrecenben 1980 és 1983, Szegeden pedig 1989 és 1990 között dolgozott, majd két évig az Újpestnél lett vezetőedző. Az 1986-87-es idényben a spanyol Las Palmas edzője volt.

2008-tól tevékenyen vett részt a klub életében, tiszteletbeli elnök lett. 2018-ban még a helyszínen ünnepelte a Vidi harmadik bajnoki címét, május 30-án azonban váratlanul rosszul lett, és tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Mielőtt a Fehérvár FC pénteken elutazott volna horvátországi edzőtáborába, a jelenlegi vezetőedző, Bartosz Grzelak, valamint Csongvai Áron és Spandler Csaba helyeztek el koszorút Kovács Ferenc szobránál.