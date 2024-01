– Jó teljesítményre lesz szükségünk, ezt a csapatjátékra kell alapoznunk. Azt akarom, hogy a srácok karakteres játékot mutassanak majd a túrán. Egy olyan csapatot szeretnék látni a jégen, amelyik valóban pontokért harcol, a győzelemre hajt, és próbálja megtalálni a megoldást az ellenfél játékára. Mindig komoly erőpróba egy ilyen erdélyi túra. Három nagyon kemény meccs vár ránk, a liga legjobbjai közé tartozó csapatok ellen, ráadásul feszített tempóban – fogalmazott még elutazás előtt Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

Nem kellett sokat várni az első nagy helyzetre a csütörtöki mérkőzésen, Péter Balázs lépett ki a két fehérvári hátvéd közül, kiváló passzt kapott, ám Melnyicsuk eszén nem tudott túljárni, a kapus lent hagyta mamutját, amibe végül elakadt a pakk. Nem soká jött a válasz is rá, Strazdins ugrott ki, kissé szélről leadott lövését védte O Connor. Négy perc elteltével emberelőnybe került a FEHA19, Zezelj előtt adódott a legnagyobb lehetőség, de nem sikerült élni vele. Öt az öt ellen valamivel aktívabb volt a Csíkszereda, Brown ziccerét kellett fognia Melnyicsuknak. A harmad derekán újabb Fejér vármegyei fór következett, Németh Zalánnak nem kellett volna sok, hogy megszerezze a vezetést, de ezt a nagy helyzetet is fogta O Connor. Egyenlő létszámnál egyre többet volt a pakk a csikieknél, bár mindkét oldalon sok hiba csúszott a játékba, jó tempójú összecsapást láthatott a publikum.

A második játékrész eleje erdélyi emberelőnyökről és helyzetekről szólt, két ízben is öt a négy ellen támadhattak a hazaiak. Két és fél perc után megszerezte a vezetést a Sportklub, Brown lövése még kijött Melnyicsukról, ám a kipattanónál Sofron már nem hibázott, 1-0. Kicsit megrogytak a fiatalok, egymás után két nagy bravúrt is be kellett mutatnia a fehérvári hálóőrnek, először Casaneanu, majd Részegh tette próbára képességeit. Egy újabb csíkszeredai emberelőnyt sikerült kivédekeznie Anatoli Bogdanov gárdájának, ám hét perc eltelte után ismét a fehérvári kapuban volt a korong. Távoli lövés után a mamut mellé ragadt be a pakk, ami aztán onnan kijött, a kavarodásban azonban becsorgott. A bírók videóztak, hiszen Reisz a kapu előtti félkörben tartózkodott, de végül megadták a találatot, 2-0. Kellett egy kis idő, mire a FEHA19 kicsit magához tért, hat perccel a szünet előtt Németh lőhetett kissé éles szögből, a korong a rövid felső fölött suhant el nem sokkal. Ki is harcoltak a fiatalok egy emberelőnyt, jól is adogattak a vendégek, Blasko közelije éppen csak a kapuvas mellett suhant el.

Az áthúzódó fór miatt emberhátrányba játszott a Fehérvár a harmadik játékrész elején, majd Bogesic kiállítása miatt ez az időszak csak hosszabb lett. Nem adták fel a fehérváriak, de valahogy igazán komoly lehetőségeket nem sikerült kialakítani, egyre jobban kontrollálta a találkozó mentetét a Csíkszereda. Hét perc után újabb hazai fór jött, és ezt már nem hagyta kihasználatlanul a csiki együttes, Skachkov és Részeg játszott össze 3-0. Zezelj csúnya térdre irányuló mozdulata is két perces kiállítást ért, de ezt megúszta FEHA19. Hét perccel a vége előtt emberelőnybe került a Fehérvár, ha sikerült volna értékesíteni, izgalmassá tehette volna a hajrát Anatoli Bogdanov legénysége, de O Connor lehúzta a rolót. A mérkőzés utolsó perceiben már nem esett több gól, a FEHA19 nem tudta pontszerzéssel indítani erdélyi túráját, folytatás pénteken a Brassó ellen.



SC Csíkszereda – FEHA19 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)

Csíkszereda, 1950 néző. V.: André, Rédai, Borsos, Kőszegi.

Csíkszereda: O Connor – Salló, Ferencz-Csibi, Levin (1), Péter, Brown (1) – Gecse, Rutkowski, Skachkov 1, Részegh T. (1) Becze – Láday, Kubat, Rokaly Sz., Reisz (1), Sofron 1– Casaneanu, Rokaly N. 1, Fodor. Vezetőedző: Novak Vaclac.

FEHA19: Melnyicsuk – Rachinskiy, Salamon, Németh Z., Ulamec, Blasko – Falus, Vokla, Zezelj, Dobos, Strazdins – Bogesic, Csollák, Dézsi, Farkas L., Ambrus Cs. – Kasinski, Bajkó, Nádor, Alapi, Balasits. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 12, ill. 22 perc.

Kapura lövések: 34-19.