Visinka Ede Zomborban született magyar családban, Szilágyon nőtt fel, a szerb élvonalban a Proleter Zrenjanin együttesében mutatkozott be. Több klubban megfordult a legmagasabb osztályban, karrierje csúcsát az 1996-97-es szezon jelentette, amikor a belgrádi Crvena zvezdában szerepelt, együtt futballozott a Fradi jelenlegi edzőjével, Dejan Stankoviccsal. A védő, Visinka Ede is játszott külföldön, Izlandon és Izraelben, pályafutását Magyarországon fejezte be. Felcsúton telepedett le családjával, ez számít az otthonának. A Puskás Akadémián kezdte edzői karrierjét, 2016-ban, az utánpótlásban, 2019-től két éven át a Csákvár NB II-es gárdáját irányította, az első évben remekeltek, majdnem dobogósok lettek, a második szezonban nehezen vívták ki a bennmaradást. A tréner később dolgozott Tiszakécskén és Nyíregyházán, a nyár óta a Bácska Topolya U19-es csapatát irányítja.