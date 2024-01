A Volán háza táján az elmúlt hetekben bőven akadt örömteli esemény, Egyrészt a kék-fehérek az év végi hullámvölgyből január elején sikeresen kilábaltak és jelenleg a második helyen állnak az ICEHL-ben, az alapszakaszból pedig csupán 7-8 mérkőzés van vissza (nem mindenki áll jelenleg ugyanannyi lejátszott találkozóval). Másrészt a klub a héten bejelentette, hogy két évvel meghosszabbítja a Kiss Dávid vezette szakmai stáb szerződését.

– Jó ránézni a tabellára, de a legfontosabb az lesz, mit mutat majd az alapszakasz végén. Az utolsó körben járunk, de még jó néhány mérkőzés van vissza, a mezőny pedig egyre sűrűbb, kellenek még pontok az előkelő helyezések megtartásáért. Tudjuk, hogy az edzői stáb eddig sikeres de a pillanatnyi eredmények mellett a folyamatok számítottak a szerződés hosszabbítás kapcsán, látjuk, milyen jól dolgoznak együtt. Nagyon sok energiát fektetnek bele, mernek változtatni, de türelmesek is egyben, érzik, mik a klub tervei, keretei. Örülök, hogy egy fiatal és ambiciózus edzői csapattal dolgozhatunk együtt a továbbiakban. Kiss Dávid pedig abszolút székesfehérvári úriember, aki nem csak játékosként, hanem edzőként is itt kezdte pályafutását. A nyári kinevezése is egy terv egy évvel való előre hozása volt, örülünk, hogy mindenki marad nálunk – nyilatkozta lapunknak Szélig Viktor általános menedzser.

– Örülök, hogy együtt folytathatjuk a munkát, ráadásul két évvel hosszabbítottunk. Minden csapat életében van legalább egy hullámvölgy, valakinél ez akár 10-15 mérkőzésig elnyúlik, szerencsére nálunk ez jóval rövidebb volt. Nem voltak borzalmas találkozóink, szinte mindegyik szoros volt, a végén veszítettünk pontokat. Decemberben volt egy sérüléshullámunk, a keret egészséges része közben komoly meccsterhelést kapott, ahogy épültek fel a többiek, nekik pedig idő kellett a formába lendüléshez a hosszabb kihagyás után. Kijöttek hibáink, amelyeket igyekeztünk javítani, de a gárda nagy erőssége, a csapatkaraktere mindig jó volt, együtt küzdöttek és segítették egymást. Nem akartuk kiengedni a kezünkből az első három pozíció egyikét – tette hozzá Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

A Magyar Kupa néhány éve a Volán achilles sarka, az elmúlt három évben a BJAHC és a DEAC is megtréfálta a magyar jégkorong legmagasabban jegyzett csapatát. Ez utóbbit azonban a pályán is meg kell mutatni, a fehérváriak pedig ezúttal már nem engednék ki a kezükből a trófeát. Az elődöntőben a vármegyei rivális, DAB lesz az ellenfél, Szélig Viktor számára különlegesebb lehet érzelmileg a találkozó, hiszen dunaújvárosi születésűként a profi jégkorongos pályafutását is az Acélbikáknál kezdte.

– Dunaújvárosban játszottam nagyon sokáig, örülök a négyes döntőbe jutásuknak, de már nyolc éve a Fehérvár sikeriért dolgozom, azt szeretném, ha mi nyernénk idén. A Dunaújváros jó néhány párharcon jutott túl, mire idekerült. Az ilyen formátumokban pedig az a szép, hogy igazából egy mérkőzésen bármit megtörténhet, akinek jobb napja lesz, az nyer. Háromszor egymás után nem sikerült elhódítanunk a Magyar Kupát, pedig mindegyik alkalommal ezzel a céllal vágtunk neki, ezt most sincs másképp, az aranyérmet szeretnénk hazahozni. Tudjuk ugyanakkor, hogy ez idén sem lesz egyszerű, ha két, közel száz százalékos mérkőzést nem tudunk játszani, akkor nem nyerhetünk – mondta Szélig.

A Fehérvár kedden játszott utoljára a Villach ellen az ICEHL-ben, egy küzdelmes találkozót sikerült megnyerni Kiss Dávid együttesének. Már azon az összecsapáson is több sérült akadt, az elmúlt napokban pedig nem javult sokat a helyzet, nem lesz teljes a Volán kerete, ám a cél így sem lehet más, mint az aranyérem.

– Próbálnánk újra lendületbe jönni, de a sérülések és a betegségek újra velünk vannak, a Villach ellen is elég nyögvenyelős mérkőzésünk volt, nem játszottunk szépen, ennek ellenére megszereztük a győzelmet. Már akkor is jó néhányan félig betegen, félig sérülten vállalták a játékot. Két napos pihenőt iktattunk be, hogy ki tudják ezeket pihenni a srácok. Az időzítés így nem a legjobb számunkra, nem a legerősebb kerettel tudunk majd kiállni, de ilyen a jégkorong, akik ott lesznek, mindent megtesznek majd a sikerért. Tudjuk, az elmúlt években nem úgy sikerült a Magyar Kupa, ahogy szerettük volna, ez egy mini playoff, egy meccsed van bizonyítani, az aznapi forma dönthet, jó csapatokkal játszunk majd. A stábbal elkezdtük már feltérképezni a Dunaújvárost, követem az Erste Liga küzdelmeit, felkészítjük a csapatot, mire számíthatnak. Ettől függetlenül a saját játékunkra szeretnénk koncentrálni, a tempónkat, a gyorsaságunkat fent kell tartani végig. Legyen nálunk a pakk, elvárom a játékosoktól, hogy azt ne dobálják csak úgy el, hanem minél több legyen a támadó harmadban eltöltött időnk.