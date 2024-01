Az elmúlt fordulókban kicsit akadozik a gépezet a Volán háza táján, pánikra persze nincs ok, hiszen bár a közvetlen riválisok kevesebb mérkőzésen vannak túl, a kék-fehérek továbbra is vezetik az ICEHL tabelláját. Zsinórban három vereségnél tart a gárda, Villachban hosszabbításban kapott ki a csapat, míg a Klagenfurt és a Ljubljana rendes játékidőben diadalmaskodott Székesfehérváron. A védekezésben is előfordultak kisebb-nagyobb hibák, valamint ezeken a találkozókon a lőtt gólok száma is jelentősen visszaesett, három találkozó alatt két gólra volt képes a Volán. A Ljubljana elleni összecsapáson az első harmadban a bekapott gól ellenére rengeteg nagy helyzete akadt a Fehérvárnak, de ezeket nem sikerült kihasználni. A folytatásban már nem tudott igazán fölénybe kerülni a Fejér vármegyei gárda, a szlovénok pedig jó helyzetkihasználással begyűjtötték a három pontot.

– Talán az első húsz perc játszotta a legnagyobb szerepet a győzelmünkben. Túl tudtuk élni ezt az időszakot 1-0-ás vezetéssel a birtokunkban. A hazaiak nagyon nyomtak, néhányszor korongvesztésbe hajszoltak minket, ezekből pedig nagy helyzeteket alakítottak ki. Viszont a kapusuk nagyon jól védett és néhányszor talán nem is jól találták el a korongot hazaiak. Aztán kicsit összeszedtük magunkat, egyre jobban kezdtünk játszani. Jó volt látni, hogy az egész csapat mennyire akart ma. Esélytelen csapatként érkeztünk ma ide, de a srácok mindent kitettek a jégre, ennek pedig meglett a jutalma, aminek nagyon örülök – fogalmazott a találkozó után Antti Karhula, a Ljubljana vezetőedzője.

– Most senki nem látja fényesen a helyzetet, nem erre készültünk. Lehet, hogy aki itt kint volt és látta a mérkőzést, úgy érezheti sok helyzetünk volt, ez lehet igaz is valamilyen szinten, de ettől egy szoros találkozón egyáltalán nem védekeztünk jól. Ennek meg is fizettük az árát, fontos pontokat hullajtottunk el. Vissza kell néznünk videón, elemezni és megtalálni a módját, hogyan tudjuk segíteni a srácokat. Hiányzott a csapatkémia ezen a találkozón, talán egy sorunk tudunk igazán helyzeteket kialakítani, de mindegyik sorra szükségünk van, valamint az egyénekre, akik megvillannak. Ezen a mérkőzésen sokan elbújtak, a pálya külső terültén játszottunk ahelyett, hogy megfizettük volna az árát a kapu előtérébe történő betörésnek. Ezt a Ljubljana meg is tett, a kevésbé veszélyesnek tűnő helyzeteikből is gólt tudtak szerezni. Ez igencsak fájó, de remélem, ez egy kis ébresztőt fúj nekünk, és a playoff kezdetére rendbe tesszük a dolgokat – értékelt Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

Szerdán 19.15-től a Vienna Capitals otthonában szerepel a Volán, ahol visszatérhet az ideális útra a csapat. A bécsiek eddig pocsék szezont futnak, mindössze a 11. helyen állnak, kilenc pontra lemaradva a pre-playoffot jelentő pozícióról. A Capitals és a Fehérvár ebben az idényben kétszer találkozott egymással, mindkét összecsapást nyerte Kiss Dávid alakulata. Bécsben hosszabbítást követően 6-5-re, míg Fehérváron 4-2-es győzelem született. Bár a Vienna nem remekel idén, az utóbbi négy mérkőzése figyelmeztető jel lehet, három győzelem mellett mindössze egy vereség a mérleg, az Innsbruckot büntetőkkel, a Grazt hosszabbításban verték az osztrákok, a Salzburgot azonban rendes játékidőben győzték le.

– El kell fogadni azt, amit nem csináltunk jól, és ki kell javítani ezt a vereséget. Vannak jó és rosszabb meccsek. Ha bizonyos játékosoknak több mérkőzés óta nem megy, akkor bele kell nézni a tükörbe, ilyenkor kellemetlen az edzősködést, ha felhívod erre a figyelmét. Megpróbálunk nekik segíteni, meglátjuk hogyan reagálnak majd rá. A sorok megváltoztatása mindig benne van a pakliban, igyekszünk forgatni, ezt megtettük a Ljubljana ellen is, de úgy néz ki, nem találtuk meg a megfelelő puzzle darabokat. Egy centerrel kevesebben voltunk, így nem tudtunk úgy kiállni négy sorral, hogy mindegyik sorban lett volna egy center. Ettől függetlenül csalódott vagyok jó pár játékos egyéni teljesítményét nézve, legyen az magyar, vagy külföldi, mert ennél többet kell nyújtani. Ezek a mérkőzések ébresztenek rá arra, hogy nem szabad elkényelmesedni azért, mert az első helyen állunk, még rengeteg feladatunk van – tette hozzá Kiss Dávid.