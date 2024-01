Miután a Hydro Fehérvár AV19 simán, 6-1-re megverte a Dunaújvárost az elődöntőben, a piros-fehéreknek maradt a bronzcsata. A vasárnap délutáni találkozót a Kovács – Blomberg, Maarnela, Dostalek, Lorraine, Szalma – Svars, Sysak, Savoainen, Koskinen, Sillanpaa –Varga, Ahonen, Ödman, Károly, Somogyi – Szabó Cs., Léránt, Marosi összeállításban kezdő DAB nem mozgott rosszul az FTC ellen, pedig könnyen startolhatott volna katasztrofálisan a bronzcsata, ugyanis fél perc után már emberelőnybe kerültek a zöld-fehérek, de ezt kibekkelte Niko Eronen gárdája. Aztán az újvárosiak is megmutathatták, mit tudnak öt a négy ellen, de nem sikerült megszerezni a vezetést. A 14. percben az addig kiegyenlített mérkőzésen betalált az FTC, Németh volt eredményes, majd már mindenki azt hittem, 1-0-val vonulnak szünetre a csapatok, de Roth Vladimir négy másodperccel a vége előtt kettőre növelte a fővárosiak előnyét. A középső játékrész közepén Boros meglőtte a Ferencváros harmadik gólját, egyre nagyobb bajba kerültek az Acélbikák. A folytatásban mindkét oldalon akadt egy-egy emberelőny, de az eredmény már nem változott. Fontos lett volna a gólerős kezdés a DAB részéről az utolsó harmad elején, szépítés helyett azonban két perc alatt kétszer a Fradi köszönt be, Nagy Gergő, majd Crespi volt eredményes, 5-0. Ezzel végleg eldőltek a nyitott kérdések, Léránt ugyan még tudott szépíteni, de a zárszó is a zöld-fehéreké volt, Kestila állította be a 6-1-es végeredményt. A Dunaújváros a negyedik helyen végzett.