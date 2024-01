Magyar hoki 1 órája

A magyar jégkorong szurkolói nyílt levélben fordultak a Magyar Jégkorong Szövetség elnökéhez

A magyar jégkorong több nagy szurkolói csoportja is közösen fogalmazott meg egy nyílt levelet az MJSz elnöke, Dr. Such György felé. Az írásban több témát is boncolgatnak, de ami talán a legfontosabb lenne, hogy egy nyílt párbeszéd a szurkolók és a szövetség között a magyar jégkorong érdekeit szolgálná.

Feol.hu Feol.hu

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a szurkolói csoportok levelét: „Nyílt levél Dr. Such György, a Magyar Jégkorong Szövetség elnökéhez, Tisztelt Elnök Úr, Mi, a Ferencvárosi Torna Club, a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club, az Újpesti Torna Egylet, a Dunaújvárosi Acélbikák, a válogatott miskolci szurkolói, és nagyrészt a válogatott érdekei miatt a Fehérvár AV19 szurkolói nyílt levélben fordulunk Önhöz. Levelünk célja, hogy megosszuk Önnel az észrevételeinket az ERSTE Liga működésével kapcsolatban, és olyan javaslatot tegyünk, ami véleményünk szerint a bajnokság színvonalának emeléséhez vezethet, és a válogatott érdekeit is szolgálja. Javasoljuk a liga pontrendszerének eltörlését vagy felülvizsgálatát. Az elmúlt évtizedben ugyan megsokszorozódott a jégkorongozó gyermekek száma, de még mindig nem képviselteti magát kellő számú fiatal az ERSTE Ligában. Sok utánpótlás korú fiatal hagyja abba a versenyszerű jégkorongot mielőtt megméretne a legmagasabb osztályban. Az Andersen Liga pedig véleményünk szerint nem alkalmas arra, hogy biztosítsa a fiatal játékosok fejlődését, mivel a mezőnyben nagy a kontraszt a profi karrierjüket már abbahagyó, levezető játékosok és a fiatalok között. Szeretnénk elérni, hogy a Fegyelmi Bizottság világosan és egyértelműen fektesse le, hogy milyen szabálytalanságért milyen fokú büntetés jár. Többször előfordult az ERSTE Liga története során, hogy a Fegyelmi Bizottság nem azonos mértékben rótta ki az eltiltás mértékét. Ami az egyik csapat esetében egy mérkőzésről történő eltiltást ér, az a másik csapatnál is ugyanannyi legyen.

A játékvezetéssel kapcsolatban elfogadhatatlannak tartjuk, hogy olyan bírókat delegál a Szövetség, akik az adott mérkőzés egyik csapatának alkalmazásában állnak. Ez az adott csapatra nem vet jó fényt, valamit feszültséget okoz a jégcsarnokban. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy jégcsarnok üzemeltetése hatalmas összeget emészt fel, de azt nem tudjuk elfogadni, hogy vannak olyan létesítmények, ahol nincs melegvíz, és penészesek a falak. Szeretnénk a Szövetség segítségét kérni, hogy a fentebb jelzett probléma orvoslásra kerüljön. A bajnokságok végeztével sajnos csak száraz edzésre van lehetőségük a jégkorongozóknak, mivel nincs kellő forrás a kluboknál ahhoz, hogy egész évben legyen jég a csarnokokban. Ennek a problémának a megoldásához is a Szövetség segítségét kérjük. Szeretnénk elérni, hogy a Szövetség tartsa be, és tartassa be a jégcsarnokokra vonatkozó biztonsági előírásokat. Amennyiben pedig rendbontás, incidens történik akkor abban az esetben szankcionáljon a Szövetség. Többször volt rá példa, hogy a televízió által közvetített ERSTE Liga mérkőzések időpontja az utolsó pillanatban változott. Ezt az egész szurkolói közösség kifogásolja, mert sok esetben már napokkal a találkozók kezdete előtt megszervezik a szurkolók, hogy mikor melyik mérkőzésre látogassanak el. A bajnokság jelenlegi lebonyolítási rendszerében a Magyar Bajnokság alulreprezentált az ERSTE Ligához képest. A magyar bajnok jogosult a Kontinentális Kupában való részvételre. Abban az esetben viszont, ha az ERSTE Liga legjobb négy csapata közé három határon túli egyesület jut be, akkor a Magyar Bajnokság nyertese eldöntetett. Olyan rendszer kidolgozását szorgalmazzuk, ami érdekelté teszi a többi magyarországi klubot is a magyar bajnoki cím megszerzésében. A felnőtt válogatott szövetségi kapitányának olyan személyt jelöljön ki a Szövetség, aki ismeri a hazai közeget, és a munkát fő állásban tudja ellátni. A válogatott keretének összeállításába a szövetségi kapitányon kívül senkinek ne legyen beleszólása. A válogatott játékosok kapják meg a megfelelő hátteret ahhoz, hogy csak a játékra tudjanak koncentrálni.

A felnőtt válogatott hazai mérkőzéseinek látogatottsága a legutóbbi budapesti rendezésű világbajnokság óta drasztikusan lecsökkent. Korábban elképzelhetetlennek tartottuk, hogy egy Tüskecsarnokot ne tudjon megtölteni a válogatott. A jelenlegi probléma mielőbbi orvoslását kérjük. A külföldön megrendezésre kerülő világbajnokságokra rendszeresen szép számú szurkoló kíséri el a csapatot. Szeretnénk elérni, hogy a Szövetség nagyobb figyelmet fordítson a szurkolókra ezeken az eseményeken. Legyen egy olyan kommunikációs csatorna, amin keresztül megoszthatnak a szurkolókkal minden olyan információt, ami által egyszerűbbé válik a kiutazás megszervezése, így téve még élvezhetőbbé a világbajnokságot. Végezetül pedig javasoljuk a Versenybírói reform bevezetését. Mivel a versenybírók juttatása messze elmarad a játékvezetők tiszteletdíjától, így sokuknak nem éri meg egy mérkőzés lebonyolítását elvállalni. Így azokat az utánpótlás és amatőr mérkőzéseket lebonyolító klubokat szankcionálja a Szövetség, ahol nem tudják a megfelelő zsűri létszámot kiállítani. Ezen a versenybírói fizetések emelésével lehetne javítani. Tisztelt Elnök Úr, bízunk benne, hogy a szurkolói közösség által megfogalmazott észrevételeket érdemesnek tartja megfontolni. Budapest, 2024.01.24. Bendula Tamás

Dunaújvárosi Acélbikák Csorba László

Magyar Válogatott miskolci szurkolói Keskeny András

Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club Kiss Gábor

Fehérvár AV19 Fan Club Kiss Zoltán

Ferencvárosi Torna Club



Mátyás Gábor

Újpesti Torna Egylet”

A szurkolók által említett pontok többségében van ráció, a száraz tényeket nehéz nem észre venni, márpedig a Tüskecsarnokban régen volt telt ház válogatott mérkőzésen...Remélhetőleg egy előre vívó párbeszéd indul meg a szövetség és a szurkolók között, hiszen utóbbiak éltetik az egész magyar hokit.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!