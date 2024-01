Ráfért a győzelem a Volánra, hiszen Kiss Dávid alakulata ötmérkőzéses nyeretlenségi szériában volt, a Red Bull Sazburg ellen pedig már majd két éves sikertelenségi sorozatot sikerült megszakítani. Már a kezdés pillanatában érezni lehetett a levegőben, itt ma a Fehérvár olyan elánnal lépett jégre a címvédő ellen, amely tűz talán picit hiányzott az elmúlt fordulókban, csíptek, haraptak a játékosok. Ennek meg is lett az eredménye, a harmadik percben Kuralt megszerezte a vezetést. A folytatásban oda-vissza hoki alakult ki, mindkét együttesnek bőven megvoltak a helyzetei, de ezek ki is maradtak. Aztán a második játékrészben a védőből lett szélső, Atkinson emberelőnyben megduplázta az előnyt. A záró etap rosszul indult, két kilőtt pakk után kettős emberelőnybe került az RBS, és be is találtak az osztrákok. Szimpla fórban aztán már nem tudtak kifogni a Roy vezette védelmen, majd a negyvenkilencedik percben Kuralt fórban ismét kettőre növelte a két csapat közötti differenciát. Négy perccel később Thaler gondoskodott arról, hogy maradjon még bőven izgalom a hajrára, a végén levitte kapusát a Salzburg, hat az öt ellen rohamoztak a vendégek, de az önfeláldozóan blokkoló fehérváriak megóvták a kapujukat, sőt Mihály az üresen hagyott ketrecbe még be is talált, így 4-2-es hazai győzelem lett a találkozó vége.

– Izgalmas meccs volt és számunkra érzelemdús is. A fehérváriak remekül játszottak, megérdemelték a győzelmet. Lelassítottak minket a semleges harmadban és nagyon veszélyesen támadták a kapunkat. Hosszú időszakokat kellett védekezéssel töltenünk. Az emberelőnyös játékuk pedig meghozta a sikert számukra. Ez egyszerűen ma túl sok volt nekünk – értékelt a vendégek mestere, Oliver David.

– Sokat vártunk erre a győzelemre, talán a legjobbkor jött ez, hiszen keményen dolgoztunk az elmúlt találkozókon, mégsem szereztünk pontokat. Mindenkivel nagyon elégedett vagyok, olyan teljesítményt nyújtott a csapat, amelyet már régóta szerettem volna látni. Nagyon magas energiaszinten mentünk végig, senki nem adta fel egy pillanatig sem, mindenki motiváltan ment előre, még ha néha voltak nehéz pillanatok. Azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk, nagyon kellett ez a srácok önbizalmának. Sajnos kétszer kilőttük a pakkot, ekkor megadtuk az esélyt az ellenfélnek a visszakapaszkodásra, de a speciális egységeink jól működtek, valamint öt az öt ellen is jól játszottunk. Emberelőnyben betaláltunk, emberhátrányokat védekeztünk ki, hat az öt ellent is kibekkeltük, blokkoltunk, egy igazi csapatmunka ez a siker. Szeretnénk megköszönni a szurkolóinknak is, remek hangulatot teremtettek – értékelt Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

A bikák után szombaton jönnek a farkasok Székesfehérvárra, a Pustertal Wölfe a közelmúltban edzőváltáson esett át, a soraiban pedig ott lesz Alex Petan. Az olaszok az elmúlt négy mérkőzésüket megnyerték, ezek közül kettőt túlórában, pénteken a Bécs otthonában nyertek a ráadásban. A Pustertal jelenleg a nyolcadik helyen áll, mindössze két pontra a biztos rájátszást jelentő hatodik pozíciótól, így minden pontra szükségük van.

– Próbálunk mindig egy kis szikrát adni a csapatnak, próbáljuk cserélgetni a sorokat,egy hosszú szezon vége felé már sok kártyát kijátszott az edzői stáb. Tudtuk, hogy Atkinson egy nagyon támadó hátvéd, gyorsan korcsolyázik, reméltük, ez az apró újdonság elég lendületet tud majd adni a csapatnak. Szerencsére bejött – mondta Kiss Dávid. –A Pustertal túl van egy edzőcserén, jól is játszanak, bár azzal eddig sem volt nagyon gond, de egy váltás mindig kicsit felkavarja az állóvizet. Arra számítunk, azt használják, ami az erősségük, vagyis az állandó támadás. Mi pedig egyensúlyba akarjuk tartani a játékunkat, a fegyelmezett védekezés mellett gólokat is akarunk lőni, higgadtan kell kezelni a védekezés és támadás eloszlását.