Kovács Patrik - aki a Vidi korábbi sportigazgatójának, Kovács Zoltánnak a fia - 2007, augusztus 15-én született, ötéves korában kezdett el futballozni. A Vasas-Kubala Akadémián indult a pályája, s egészen mostanáig az angyalföldieknél rúgta a labdát.

A csatár az elmúlt félszezonban már a Vasas NB III-ban szereplő második csapatában is pályára lépett, és rendszeresen a klub első csapatával edzett.

Az utánpótlás-bajnokságokban gólérzékeny volt, többször is 30 gól felett zárta a szezont. U12-től U17-ig minden évben csapata házi góllövőlistájának élén végzett, 2018-ban, 2019-ben és 2023-ban is gólkirályi címet szerzett, mindhárom alkalommal eggyel idősebb korosztályban játszva - csapataival pedig az országos kiemelt bajnokságban nyert arany- és ezüstérmet is.

Az U16-os korosztályos válogatottban volt először nemzeti együttes tagja, a nyáron pedig a hazai rendezésű Telki Kupa társgólkirálya lett az U17-es válogatottban. Kovács Patrik élete első profi szerződését 2023 nyarán írta alá.

- Amikor először hallottam a Vidi megkereséséről, nagyon izgatott lettem és az első pillanattól tudtam, hogy ez lesz a jó döntés, ez az előrelépés kell a karrieremben ahhoz, hogy később majd topligában tudjak futballozni, így nem volt kérdés, hogy igent mondok. Nagyon sokat köszönhetek a Vasasnak, főleg László Andrásnak, Nagy Gábornak, Horváth Gábornak, Komódi Lászlónak és Havrán Józsefnek, akik edzőként, Nagy Miklós pedig sportigazgatóként nagyon sokat segített eddigi pályafutásom alatt. Korábban, amikor apa itt dolgozott, nagyon szerettem Fehérvárra járni, jártam az öltözőben és a pályán is, és arra vágyok, hogy azt az érzést játékosként is megtapasztalhassam. A Vidi az ország egyik legnagyobb klubja, így nagyon jó érzés, hogy csatlakozhatok hozzá. Célom, hogy már a tavasz folyamán minél többet tudjak játszani és megszerezzem az első góljaimat az NB I-ben - fogalmazott a fehervarfc.hu-n a fiatal támadó.