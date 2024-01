Kiválóan kezdett, gyorsan ellépett 8-0ra a házigazda, aztán a Tisza-partiak domináltak, az első negyedet két ponttal nyerték, a második derekán pedig közel tíz egységgel megugrottak. A két, amerikai mezőnyember, Locke és Woolridge remekelt, sőt, valamint honfitársuk, a korábban két évet a Falcóban töltő center, Lake is szorgalmasan gyűjtögette a lepattanókat és a pontokat. Félidőben már a házigazdák álltak jobban négy ponttal, azonban a korábbi összecsapásokkal ellentétben a harmadik tíz perc során nem tudták leszakítani a csongrádiakat. A végjátékra fordulva sem nyugodhattak meg a vendéglátók, végül két ponttal sikerült nyerniük a remekül harcoló SZTE ellen.

A fehérváriak szakvezetője, Alejandro Zubillaga ezúttal sem felejtette el megköszönni a drukkerek támogatását.

- Köszönöm a szurkolóknak a biztatást, boldog vagyok, hogy mellettünk vannak. Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk, hiszen a bajnokság két legjobb légiósa a vendégcsapatban szerepel. Woolridge és Locke képességeit ismertük, tisztában voltunk azzal, hogy jól dobnak, támadásban és védekezésben egyaránt hasznos tagjai a Szegednek. Végig kontrolláltuk a játékot, azonban a lepattanók megszerzésében jobb volt az ellenfél. Ez minden meccsen a kulcs, most mégis mi nyertük a mérkőzést. Jól járattuk a labdát, sok gólpasszt adtunk, ezúttal ez döntött. Dolgozunk tovább, nagy céljaink vannak.

A vendégek trénere, Nikola Lazic gratulált a hazaiaknak a győzelemhez, valamint a sajátjainak a jó játékhoz.

- Kiélezett meccs volt, azt gondolom jól játszottunk, ahogy az Alba is. Sajnálom, hogy így alakult, mert közel álltunk a meglepetéshez. Megtettük a magunkét a bajnoki második ellen, ha jobban kihasználjuk a lehetőségeinket, jobban koncentrálunk és bedobjuk a ziccereket, másképp is alakulhatott volna. Az utolsó negyedben sok ziccert, büntetőt hibáztunk, nem voltunk elég koncentráltak, a Fehérvár pedig saját ritmusában játszott. Az Alba egész évben remek támadásban, ez most is így volt. Ezen az úton kell tovább haladnunk, korábban is mondtam, egyre nehezebbek lesznek számunkra a mérkőzések.

Siyani Chambers, az albások amerikai irányítója ismét csapata erősségének bizonyult, 16/6 ponttal jelentkezett.

- A Szeged nagyszerű csapat, remek játékosokkal, gyors tempóban játszanak. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak a biztatást, ezúttal is sokan látogattak ki a csarnokunkba. Végig szoros volt a meccs, fontos, hogy sikerült megőrizni a higgadtságunkat, ezzel nyertük meg a találkozót.

A vendégek tengerentúli pontgyárosa, Ryan Woolridge sérülés miatt két bajnokit kihagyott, ezúttal tért vissza, remek játékkal és 25 ponttal. Azonban ez nem volt elég az alföldi kék-fehérek sikeréhez.

- Az első húsz percben sikerült nagyobb előnyt kiépítenünk, de elfogyott, a második félidő nehéz volt, ott már mi futottunk az eredmény után. Mindkét csapat jól támadott, sokat szereztünk, ám sok pontot kaptunk is gyorsindításokból. Az eladott labdák és a kihagyott büntetők okozták a vesztünket.