Arconic-Alba Fehérvár - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 84-70 (20-15, 22-20, 21-23, 21-12)

Székesfehérvár, 1600 néző

Vezette: Cziffra Csaba Zsolt, Söjtöry Tamás Ferenc, Fodor Attila.

Arconic-Alba Fehérvár: Roberts 6, Kass 3/3, Barnett 26/12, Philmore, Dickey 13. Csere: Vojvoda 21/12, Chambers 8/3, Balogh M. 4, Takács Milán 3/3. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét: Sinik 15/3, Bogues 8, Ivkovics 2, Lukovics 23/3, Karahodzsics 8. Csere: Kucsera 3, Tóth Barna 3/3, Wittmann 5/3, Körmendi 3/3. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

A fehérváriak keretében még nem volt ott a héten szerződtetett Fazekas Máté, aki legutóbb a Kométa Kaposvári KK színeiben pattogtatott. Érdekesség, hogy a 23 esztendős, 210 centiméteres center 2021-ben megfordult az Alba szombati ellenfelénél, a Kecskemétnél is. Korábban tagja volt az U16-os és az U18-as magyar válogatottnak is, illetve az utóbbi időszakban többször kapott meghívót a felnőtt magyar válogatott keretébe.

Az első hazai vastaps Jordan Barnett sarokból eleresztett két triplája után hangzott fel, mivel ez egyszersmind azt is jelentette, hogy az Alba 2-4 után fordított. Majd ugyan Anthony Roberts adott egy „sapkát” Marko Lukovicsnak, ám a kipattanó labdát már nem vétette el a rutinos Kemal Karahodzsics. Ezt követően James Dickey nevét skandálta a nagyérdemű miután zsinórban kétszer is látványos megmozdulással vette be a vendégek kosarát, 16-7. Próbálta a vendégcsapat meglepni ellenfelét, ám inkább a külső dobásokat erőltették, Marko Sinik révén, de a negyed zárása így is az Albáé lett.

A második tíz perc Balogh Máté két egymás utáni pontosan kivitelezett ziccerével indult, 24-15. Aztán Siyani Chambers labdaszerzése okozott némi gondot a lila-fehér gépezetben, az amerikai irányító a félpályától vezethette kosárra labdáját. A lepattanókat sokkal jobban gyűjtötték az Albások, ebben a mutatóban az első félidőben 27-16-al bizonyultak erősebbnek.

A 16. percben alakult ki először a mérkőzésen tízpontos különbség Vojvoda Dávid duplájából, 35-24. A nagyszünet előtt ugyan kísérletet tett az alföldi legénység arra, hogy közelebb férközzön a házigazdákhoz, ám többször pontatlanul céloztak, ráadásul a hajrában Tóth Barna hármasára rögtön triplával válaszolt Kass Balázs.

A pihenő után némiképp frissebben jött ki a Kecskemét, de Vojvoda tűpontos triplája hamar lehűtötte a kedélyeket, 45-38. Ettől függetlenül Lukovics felhozta két pontra csapatát, de ezúttal Barnett hármasa talált utat a kosárba. A 24. percben viszont Shannon Bogues nemcsak bedobta ziccerét, hanem kiharcolt egy plusz dobást, és ezzel egyenlítettek a lilák, 48-48. Sőt, Sinik duplája már az ő vezetésüket hozta a következő akcióból. Nagyon kellettek Chambers egyéni megmozdulásai, és pontjai, igaz a túloldalon az ős fehérvári Wittmann Krisztián tett arról, hogy meccsben maradjon csapata, 55-55. A negyed vége azonban az Albáé lett Takács Milán utolsó pillanatban célba érő hármasából, 63-58.

A záró játékrészre négy faultja miatt jegelt Dickey tette biztosabbá az Alba előnyét a 34. percben, de igazán Vojvoda pontjai hozták meg újfent a tízes differenciát, 73-63. A folytatásra fokozatosan elfáradt a vendégcsapat, és a végére már egész tekintélyes lett a távolság a csapatok között.