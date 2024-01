FEHA19 – FTC-Telekom 1-4 (0-1, 0-2, 1-1)

Székesfehérvár, 207 néző. V.: Korbuly, Soós, Mizsák, Gebei B.

FEHA19: Melnyicsuk – Rachinskiy, Kasinski, Vértes, Farkas L., Blasko (1) – Falus, Vokla, Zezelj, Alapi, Ulamec – Bogesic 1, Csollák, Antonijevic, Dobos (1), Németh Z. – Salamon, Strazdins, Hrabák, Balasits, Dézsi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

FTC: Arany (Nagy K.) – Marva, Roth, Galajda, Brady, Kulmala (1) – Hrabal (2), Boros, Nemec (1), Kestila, LaPorte 1 – Seregély (2), Crespi, Turbucz, Nagy G. 2, Németh (1) – Haranghy, Turcotte, Farkas Lőrinc 1, Banga (1). Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

Kiállítások: 12, ill 12. perc.

Kapura lövések: 31-41.

A zöld-fehérek a hétvégi Magyar Kupa Final Fourban az elődöntőben kikaptak a BJAHC-től, de a bronzcsatában magabiztosan verték a Dunaújvárost, így Fodor Szabolcs fiai nem maradtak érem nélkül.

A FEHA19 erre a bajnokira kapott némi erősítést „fentről”, Vokla Roland és Vértes Nátán segítette be Anatoli Bogdanovéknak. Kedden nem látszódott a Fradin a hétvégi fáradtság, az első emberelőnyt rögtön gólra is váltotta, alig több mint két perc elteltével Nagy Gergő talált be, a társak kiválóan takartak Melnyicsuk előtt, 0-1. Majdnem rögtön jött a válasz, Csollák passzolt Dézsihez, de Arany védte a ziccert. Kicsivel később rövid időn belül kétszer is emberelőnybe került a Fehérvár, elsőre szépen járatták a pakkor a fiatalok, de kimaradtak a lehetőségek, majd a második fórból majdnem Brady volt eredményes, kiállítás árán sikerült csak megállítani. A folytatásban sem játszottak a felek sokat öt az öt ellen, főleg a hazaik játszottak előnyben, de nem sikerült egalizálni.

A második játékrész elején a Ferencváros emberelőnybe játszhatott, ez ugyan még megúszta a FHEA19, de aztán egyenlő létszámnál Nagy Gergő ismét beköszönt, 0-2. Aztán megint kimaradt egy hazai előny, közben Arany Gergelyt pár percre Nagy Kristóf váltottam, előbbinek a mamutjával akadtak gondok. A 34. percben Farkas Lőrinc közelről eredményes volt, háromra növelte csapata előnyét, 0-3.

Nagy elánnál jöttek ki a kék-fehérek a záró etapra, jöttek is a lövések Arany felé, de aztán érkezett LaPorte, és gyorsan lehűtötte a hazai kedélyeket, 0-4. A FEHA19 néha fegyelmezetlenül ment előre, Melnyicsuk bravúrjaira volt szükség. A Fejér vármegyeiek törekvései végül egy szépítést eredményezett, Bogesic lőtt szép gólt, 1-4.