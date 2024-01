A fehérvári kosarasok hazai pályán veretlenek, idegenben is mindössze kétszer botlottak a 2023-24-es idényben, egyaránt idegenben: a Falco ellen simán, továbbá Debrecenben, utóbbi derbin hosszabbításban. A múlt hétvégi bajnokin a nagyszerűen küzdő szegedieket gyűrték le egylabdás meccsen, 94-92-re a Gáz utcában. A Tisza-partiak nehezen törődnek bele a vereségbe, elnökük jelezte is a szövetség illetékes bizottságának, hogy szerintük a játékvezetők kétszer súlyosan tévedtek a kárukra, ami szerintük nagyban hozzájárult a koronázóvárosi vereségükhöz. A levélen túl egyéb történésről nincs információ, vélhetően az alföldiek a folytatásban nem forszírozzák a dolgot egyéb beadványokkal.

Az Arconic-Alba Fehérvár szombaton 18 órakor a Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban lép pályára. Az OSE együttese közel harminc év – egészen pontosan 29 szezon után – tért vissza a legmagasabb osztályba, a szlovén Sebastjan Krasovec vezetésével, aki az élvonalban is sikerrel irányította a gárdát, majd Zalaegerszegre távozott. A Lions nem pusztán gond nélkül őrizte azóta élvonalbeli tagságát, a rájátszásoknak is résztvevője volt. Ezúttal ettől meglehetősen távol vannak, a 13. helyen várják a folytatást, 5 győzelemmel és 10 vereséggel, 20 megszerzett ponttal. Mindössze a fehérváriak által két hete hatalmas csatában, idegenben legyűrt Budapesti Honvéd helyezkedik mögöttük, a fővárosiak 19 egységet termeltek. A tabellát a bajnok és ezúttal is favorit Falco vezeti 14-1-es mérleggel és 29 ponttal, mögöttük következik az Alba (13-2), 28 ponttal. A Komárom-Esztergom vármegyei gárdát erősíti nyár óta a fehérváriak sokszoros utánpótlás válogatott, balkezes bedobója, Balsay Ádám, aki a fiatalszabály miatt döntően kezdőként lép pályára a mérkőzéseken. Az első húsz percben jobbára felváltva szerepel az oroszlánok saját nevelésű fiataljával, a szintén hátvéd Szabadfi Márkkal. Balsay az utolsó, Zalaegerszegen, 94-77-re, simán elvesztett bajnokin kezdett, nem volt eredményes, ellenben a légiósok közül az irányító, Kyle Destin Riddley remekelt, 29/6 ponttal jelentkezett. Nem sokkal maradt el tőle a szintén kiválót nyújtott a hátvéd, DeAndre Gholston, 27/9 ponttal. Utóbbi újoncnak számít, utolsó egyetemi szezonjában a Missouri University színeiben 11,1 pontot, 2,4 lepattanót és 1,8 gólpasszt átlagolt. Több iskolás társa azóta az NBA-ben, illetve Európában szerepel, Euroligában érdekelt együttesben, nyilván az ő célja is az, hogy az NB I-ben jó statisztikai mutatókkal felépítse magát, majd erősebb bajnokságba igazoljon. A szintén amerikai John Jr. Avelon Luke legutóbb 9/3 pontot jegyzett Zalában, legutóbb Belgiumban pattogatott, döntően 4-es és 3-as poszton bevethető. Honfitársa, Khalid Tomas bár magasember, elsősorban nem a gyűrű alatt veszélyes, hanem kilép a palánk alól és középtávolról tüzel. Az utóbbi hetekben a vállával bajlódott, több meccset kihagyott, a hírek szerint a fehérváriak ellen már ismét bevethető lesz. Légiósként a megtermett, 209 centiméterre nőtt bosnyák center, Imran Polutak tartozik még a kontingenshez, egy hete 8 ponttal jelentkezett.

Az oroszlánok – amennyiben mindenki hadra fogható – Riddley, Balsay, John, Gholston, Polutak ötössel kezdenek. Centerként Gáspár Mátyás, a Sopronból igazolt Werner Viktor, a mezőnyben az irányító és hátvéd poszton egyaránt használható, 28 esztendős Illés Máté, valamint a 35 éves, Ruják András vár bevetésre.

Bár a Lions eddigi produkciója jócskán elmarad a várakozástól, a vezetők nem tettek le a rájátszásról, azaz az alapszakaszt az első nyolc között szeretnék zárni. Bár jó állománnyal rendelkeznek, a küldetés teljesítéséhez nagyon kell iparkodniuk. Az túlzás, hogy ez a meccs életbevágó számukra, de amennyiben nem a kiesés ellen akarnak harcolni, el kell kezdeniük megnyerni a meccseket. Másfél hete edzőt cseréltek, a december elején Kaposvárról távozó Váradi Kornélt ültették a kispadra, a tréner a szlovén Simon Petrovot váltotta, akit január első napjaiban menesztettek az oroszlányiak.