Hyro Fehérvár AV 19 – Moser Medical Graz 99’ers 5-2 (2-0, 0-0, 3-2)

Székesfehérvár, 2747 néző

Vezette: Groznik, Renz, Muzsik, Váczi.

Hyro Fehérvár AV 19: Horváth D. – Fournier (1), Campbell (1), Kuralt (1), Hári 1 (2), Magosi 3 – Stipsicz, Robertson (1), Leclerc, Bartalis 1, Mihály - Atkinson Nilsson, Leavens, McGauley, Vértes – Kiss R., Phillips, Ambrus G., Németh K., Terbócs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Moser Medical Graz 99’ers: Wieser – Bouramman, Gregorc, Grafenthin, Schiechl, Krastenbergs – Kernberger, Egger, Ograjensek, Matson (1), Salintri 1 – Schira, Pfeffer, Kittinger, Wemmenborn, Antonitsch – Reiner, Bauer (1), Krainz 1, Engelhart. Vezetőedző: Johan Pennerborn.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Az ünnepek előtt két magas színvonalat képviselő, egymáshoz játékerőben nagyon közel lévő csapat ikszes meccsét végül a Linz gárdája nyerte meg a végjátékban vert helyzetből felállva, ám mivel a Pustertal óriási meglepetésre egy hetessel távozott Salzburgból, a Hydro Fehérvár AV 19 előnye maradt 6 pont a tabella élén – de immár a Black Wings Linz előtt.

Telt ház fogadta a csapatokat a sere hajtó ellen, a szurkolók telefonjaik vakujával a sötétbe burkolódzó csarnokban igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak.

Ahogy a korábbi szezonokban idén is különleges, karácsonyi mezben lépett jégre a hazai együttes. Most nem csupán a minták teszik különlegessé a csapat mezeit, hanem a tervezés módja is, hiszen az idei adventi mez tervezése során a klub a mesterséges intelligenciát vette igénybe.

Rögtön emberelőnnyel kezdett a Volán, tűzijátékot rendeztek Nicolas Wieser ketrece előtt, Mihály Ákos két próbálkozása is közel volt a gólhoz.

A 6. percben aztán Magosi Bálint szemfülesen oldott meg egy palánkról visszapattanó korongot Anze Kuralt lövése után, amely a gólvonalon túl landolt. Majd hosszas videózás következett, lest vitattak a sípmesterek, akik végül megadták a találatot, 1-0. Majd Ambrus Gergő előtt nyílt kecsegtető lehetőség, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy növelje csapata előnyét, viszont a kontrából néhány másodperc alatt Horváth Dominik kapujához értek a vendégek. Amúgy igen szervezett csapat képét nyújtotta a Graz – ezért is igen meglepő az idei mérlegük. A 14. percben Guillaume Leclerc álompasszt adott Joshua Atkinsonnak, aki azonban ajtó-ablak helyzetben mellé talált. A 15. percben Hári János egy buli után pontosan rálőtte Magosi ütőjére a korongot, ő belenyúlt a löketbe, a pakk pedig a hálóban kötött ki, 2-0. Az utolsó két percben a támadó harmadban remek játékot nyújtott a Volán, és a graziak eléggé tanácstalannak tűntek, szerencséjükre azonban jött a szünet. Nem véletlenül 17-8 volt a kapura lövés statisztikája a Fehérvár javára…

Az első pihenőt követően sem változott túlságosan sokat a helyzet, beszorította a grazi védelmet a saját harmadába. A 26. percben Daniel Leavens lövése okozott aggodalmat a narancs-feketék soraiban, majd Horváth Dominiknak kellett észnél lennie Axel Wemmenborn lövésekor. Próbáltak sebességet váltani a látogatók, ám túlságosan sok korongot nem tudtak szerezni a fehérvári harmadban. A 37. percben Mihály nehéz helyzetből bombázott kapura, ráadásul a Graz csupán Wiesernek köszönhette, hogy csapata megúszta kapott gól nélkül a harmadot.

A záró játékrész elején szépen lépett el Carter Robertson, illetve megfeledkeztek róla a kapu előtt a bekkek, de mellé lőtt a védő. Ellenben a 44. percben egy párharcot megnyert a Graz a támadó harmadban, Sascha Bauer passzából Clemens Krainz ráhúzta a kapura a korongot, amely Horváth mellett a kapuba jutott, 2-1. Ezután Robertson találta telibe a kapuvasat, erre aztán gyors gólváltást láthattak a szurkolók. Előbb a 47. percben Anthony Salinitri talált be, de a lehető legjobbkor jött a válasz, fél perccel később Magosi mesterhármasát ünnepelhette, amikor Kural átadásába beleérve továbbított a ketrecbe, 3-2. A hajrában Leavens teljesen feleslegesen kiállíttatta magát, úgyhogy igen nehéz két percet kellett átélnie a drukkerek által folyamatosan buzdított Volán. Ez nem zavarta Bartalis Istvánt, aki hátrányban elvarrta a szálakat, megszerezte a korongot, maga mögé nézett, és rutinosan a hálóba helyezett, 4-2. A végén levitte kapusát a Graz, Hári pedig nem sokat tétovázott, és bevette saját harmadából az üres kaput, 5-2.