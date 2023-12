UTE – FEHA19 2-1 (0-0, 1-1, 1-0)

Megyeri út, 454 néző

Vezette: Németh M., Gebei G., Sábián, Szabó D.

UTE: Rajna – Silfver 1, Nyqvist, Laakkonen, Metsävainio, Tiala – Pokornyi (1), Franyó, Benk, Just 1, Saarelainen – Tornyai, Kiss D., Kovács Alex, Ewanyk, Kiss P. – Balázsi, Kovács S. 1, Nagy A., Szabó Rácz, Laskawy. Vezetőedző: Markus Juurikkala.

FEHA 19: Melnyicsuk - Racsinszkij, Szécsi, Zezelj, Dobos, Blasko - Koszinszkij, Salamon, Strazdins (1), Fekete, Lászlóffy 1 - Bajkó, Bogesic, Szöllősi Cs., Farkas L., Keceli-Mészáros - Németh Z., Balasits, Antonijevics. Vezetőedző: Anatolij Bogdanov

Kiállítások: 10, ill. 8 perc

Kiéhezve a játékra várta a FEHA 19 gárdája ezt az összecsapást, nem véletlenül, hiszen szűk három hete, december elején léptek utoljára jégre a Ligában. Igazán nincs jó formában egyik csapat sem, a házigazdák egy jókora vereségből tértek haza Dunaújvárosból, míg a fehérváriak szerettek volna elmozdulni a tabella utolsó helyéről.

Mindenesetre többet kezdeményezett az UTE, sokkal többet pattogott a korong Nyikita Melnyicsuk ketrece előtt, bár a 8. percre kettős előnybe kerültek a fehérváriak, igaz nem tudtak élni vele.

A középső harmad kiegyenlített játékkal folytatódott, de a 28. percben megtörték a vendéglátók a jeget, Pokornyi Dávid lövése után a pakk kipattant Melnyicsukról az érkező Kovács Sebestyén elé, aki kíméletlenül bevágta a lecsorgó korongot, 1-0. Szerencsére nem fogta meg a FEHA 19 fiataljait a gól, mert a 38. percben az éppen Lászlóffy Botond egyenlíteni tudott, 1-1.

A záró játékrészt agresszívabb letámadással indították a lilák, ennek ellenére többször veszélyezettek a fehérváriak, és csupán Rajna Miklóson múlott, hogy nem találtak be. Bezzeg az UTE, az 56. percben a korábban a Titánoknál is játszó Kyle Just a kék vonal elől eresztett meg egy süvöltős bombát, amely a pókokat is kiüldözte Melnyicsuk kapujából, 2-1. A hajrában, 38 másodperccel a lefújás előtt időt kért ugyan Anatolij Bogdanov, de ez már nem osztott-szorzott, mert az újpestiek rutinosan kibekkelték ezt az időszakot.

Játéka alapján a fehérvári legénység megérdemelt volna legalább egy pontot. Legközelebb pedig december 26-án 17:30-kor a DEAC ellen lépnek jégre az ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban.