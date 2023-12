A csütörtöki, feldkirchi hosszabításban kicsikart győzelemmel acélosította pozícióját a Volán a tabella élén. Egy nappal később rangadót vívtak a kék-fehérek, a BW Linz igyekezett közelebb férkőzni a fehérvári együtteshez.

A találkozó eleje a fehérváriaké volt. Mihály Ákos azonban a kapu fölé lőtt kissé balról, majd Anze Kuralt közeli piszkáját védte a hazaiak portása. Nillson káprázatos mentése után Bartalis iramodott meg, elvette a korongot a hátul helyezkedő bekktől, majd a kapus előtt elsuhanva akarta feltenni a pakkot a ketrecbe, de a kivetődő Tirronen elkaszálta előle. A Linz a játékrész utolsó szakaszára éledt fel igazán. Három perccel a harmad vége előtt össztűz alá vették a linziek a fehérvári kaput, Leblerék vagy négyszer is rakétát küldtek, de Roy kapusról minden lecsorgott. Az utolsó másodpercek is hazai helyzeteket hoztak, Olivier Roy éles volt a gólvonal előtt, a nehéz lövéseket is eltérítette.

A hazaiak a középső periódusra is lendületben maradtak. A 22. percben Emilio Romig lépett meg egy álompasszal, korongja azonban a kapuvason csattant. Lüktetett a játék, Németh Kristóf egy perc különbséggel kétszer is megdolgoztatta Tirronent, majd egy buli után Raphael Wolf húzását spárgázta ki a jobb alsó elől Roy. A mérkőzés derekán fórban játszhatott a Fehérvár AV19, de veszélytelen volt a kapura. Úgy tűnt az utolsó 5-6 percet megint megnyomja a Linz, de a Volán vált egyre veszélyesebbé. Hári, és Campbell lövéseit is védte Tirronen, MacGauley pedig megbotlott a kapu előtt 30 centivel. Aztán a 35. percben Leavens szépen játszotta magát tisztára a kék vonalnál, Fournier-hez passzolt, aki ütemtelenül lőtt Tirronen lábai között a ketrecbe, 0-1. Néhány másodperc telt el, s megint egyenlő volt az állás: Hári adta el a korongot a fehérvári kapu közelében, Knott lövését védte Roy, a lecsorgót Roe előbb a kapuvasra passzírozta, majd visszapasszolt az érkező Rappold elé, aki a hálóba helyezett, 1-1.

A harmadik emberelőnyt már beverte a Volán! Az 55. percben egy palánk melletti tömörülésből indulva lőtt Tirronen lábai között a kapuba Daniel Leavens, 1-2. Kapaszkodott az egyenlítésért a Linz, Roy többször is nagyot védett, azonban 1:16-tal a vége előtt Kristler bombájáról lekésett, 2-2. 2 perc és 20 másodperc telt el a hosszabbításból, mikor Roe eldöntötte a meccset, egy buli után lőtte ki a kapu bal oldalát, 3-2. A Volán három ponttal zárta a két meccses Nyugat-ausztriai portyát.

JEGYZŐKÖNYV

BW Linz – Hydro Fehérvár AV19 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0) - h.u.

Linz, 4057 néző. Vezette: Hronsky, Sternat

Linz: Tirronen – Roe 1 (1), Mackenzie, Lebler, Collins, Kristler 1 – Kragl, Stajnoch, Romig, Knott, St-Amant (1) – Wolf, Würschl, Pusnik, Stuart, Rappold 1 – Tialler, Mitsch, Bretschneider, Brucker. Vezetőedző: Lukas Phillipp

FAV19: Roy – Fournier 1, Campbell, McGauley, Hári, Kuralt – Stipsicz, Robertson, Leclerc, Bartalis, Leavens 1(ee) (1) – Atkinson, Nilsson, Magosi, Németh K., Mihály Á. – Vértes, Ambrus Cs., Falus. Vezetőedző: Kiss Dávid

Kiállítások: 6 ill. 2 perc Kapura lövések 34-18