Három részből álló sorozatunkban minden szakvezetőnek egyöntetűen kérdést tettünk fel, és kaptunk ezekre válaszokat.

- Hogyan látta csapata őszi idényben nyújtott teljesítményét?

- Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, esetleg lesznek–e változások a keretben?

1. MÁV Előre FC Főnix – Pavlik József vezetőedző: - Nyáron úgy igazoltunk, hogy ott legyünk az élen. Az első négy hely valamelyikén szerettünk volna lenni, akár 4-5 pont mínusszal, hogy tavasszal legyen sanszunk arra, hogy megnyerjük a bajnoki címet. Ez kicsit másképp alakult, köszönhetően annak, hogy nagyon jól sikerült a nyári felkészülésünk, és egy kicsit játékrendszert is váltottunk, és játékfelfogásban is másképp léptünk pályára. Nem törekedtünk arra, hogy mi birtokoljunk többet a labdát, inkább nagyobb hangsúlyt fektettünk arra, hogy kevés gólt kapjunk. Ez be is jött, mert két mérkőzésen kaptunk öt gólt, a Sárbogárdtól hármat, és az Ikarustól kettőt, még az összes többi találkozón összesen négyet. Amiben szerintem nagyon léptünk előre az a csapat szerkezete, és a csapat összetartása. Most tényleg jó bemenni az öltözőbe, együtt vannak a srácok, vannak közös programjaink. Moziba járunk, gokartozni voltunk, és most már azt érzem az öltöző légkörében, hogy mi tudunk egymásért küzdeni. Nem csak egy 18 fős társaság, amely megérkezik edzésre, hanem ennél sokkal komolyabb a kémia. Csorba Andrástól megváltunk, Tóth Barnával volt egy komolyabb beszélgetésünk, ő egyelőre marad a csapatban. Nekem inkább az lenne a célom, hogy azok a srácok, akik sérüléssel bajlódtak - Rubos Bence, Réti Patrik, Kertész Attila – azok visszajöjjenek, mert nagy szükség van rájuk, összesen pedig egy igazolást tervezünk magasabb osztályból. Január 15-én kezdődik a felkészülés, az edzőmérkőzéseink le vannak kötve, és részt veszünk a Téli Műfüves bajnokságban is. Erre főleg azért van szükség, hogy a fiatal játékosaink még több lehetőséget kapjanak.

2. Sárbogárd SE – Pajor László vezetőedző: - Azt nem mondanám, hogy hullámzó volt az őszi produkciónk, hiszen kifejezetten jó kezdtük a szezont. Jó sikerült edzőmeccseink voltak, a Magyar Kupában is az első fordulóban jó mérkőzést játszottunk a Dombóvár ellen, továbbjutottunk, majd az NB III-as Kaposvári Rákóczitól egy góllal kaptunk ki, egy igen szoros találkozón. A bajnokságban az első öt meccsen magabiztosan nyertünk jó csapatok ellen, fontos volt a jó rajt. A Kápolnásnyéket négy góllal győztük le, ez a siker jó tett az önbizalmunknak, ezt követően jött egy botlás, ami benne van a futballban. Mezőfalván rosszul játszottunk, majd utána ismét kiegyenesedtünk és megint jött egy jobb szakasz, de sajnos az utolsó három mérkőzésünk tragikusan sikerült. Ez meglátszik a tabellán a pontkülönbségben. A Főnix FC ellen négygólos hátrányból álltunk fel, nem volt szerencsénk, nem tudtunk pontot elhozni erről a rangadóról, viszont a Lajoskomárom és a Mány ellen megint rosszul játszottunk, és ez sokba került. Itt a vége miatt szomorú vagyok, a többi mérkőzés körülbelül a várakozásoknak megfelelően alakult. Január 12-én kezdenénk a felkészülést, műfüves bajnokságot fogunk rendezni, e mellé természetesen kötöttem le más megyei csapatokkal edzőmeccseket. Szeretnénk megerősíteni a keretet, az utolsó összecsapások botlása nagyrészt annak volt köszönhető, hogy betegség és sérülés miatt többen hiányoztak, és a fontos játékosokat nem tudtuk minőségben megfelelően pótolni. Remélem, hogy sikerül olyan játékost igazolni, aki majd mentálisan erős lesz és hasznára tud lenni a csapatnak. Amennyiben egészséges a keretünk alkalmasak lehetünk a kitűzött cél elérésére, de amint láttuk, ha fontos láncszemek kiesnek, akkor bajban vagyunk. Ettől függetlenül mi még nem adtuk fel!

3. Tóvill-Kápolnásnyék – Höltzl Richárd vezetőedző: - Őszintén meg kell mondanom, hogy jobban sikerült ez az ősz, mint amit vártam a csapattól. Jól futballoztunk, összeszedett volt a társaság, a legtöbb mérkőzésen igazi csapatként funkcionált. Elégedett voltam velük, nem gondoltam volna, hogy kilenc győzelmet érünk el ebben a szezonban. Hozzáteszem tavaly ugyanígy kilencszer nyertünk, de az ősz végén most annyiban vagyunk előrébb, hogy két ponttal többet gyűjtöttünk. mint egy éve ilyenkor. Most 29 pontunk van, tavaly pedig 27 volt. Örvendetes, hogy azon kevés csapatok közé tartozunk, amely pontot tudott rabolni a Főnix FC-től! Január közepén fogunk kezdeni, játékosmozgás nagyon nem lesz, távozó játékosról nem tudok, bízom benne hogy nem is lesz, és egy támadó érkezhet, vele vagyunk jelenleg tárgyalásban.

4. Tordas – Farkas Zsolt technikai vezető: - Ahogy az eredmények is mutatják a bajnokság eleje döcögősen indult, egy-két döntetlen becsúszott, de utána a csapat szépen korrigált, és összességében a végével mindenki elégedett lehet. A tavaly megszerzett bronzérem után ismét közel vagyunk ehhez. Sőt a második hely egyáltalán nem tűnik elérhetetlennek, mert az látszik a Főnix FC az idei évet komolyan gondolja, minden esélye megvan arra, hogy ezt a bajnokságot megnyerje, amennyiben jól sikerül nekik a felkészülés, akkor senki nem tudja őket megállítani. Viszont a második, a harmadik és a negyedik hely a Kápolnásnyék, a Tordas, és a Mór közötti versenyfutásban dőlhet el. A hétvégén tartunk egy évzárót, majd január közepén kezdjük a felkészülést. Meglátjuk, hogy a keretben milyen változások lehetnek, le kell ülnünk a vezetőedzővel, és ezt át kell beszélnünk, bár télen nem nagyon tudunk erősíteni. Elindulunk a Téli Műfüves Bajnokságban, ebbe bekapcsolódik majd a megyei harmadosztályban szereplő csapatunk is, amely ellenféltől függően léphet pályára. Még nem alakult ki a pontos program az edzőmérkőzéseket illetően, ezt az edző kollégákra bízzuk, de ezzel kimondottan csak januárban fogunk foglalkozni. Nem akarunk túl sok mérkőzés játszani, és igen korán kezdődik a tavaszi szezon is.

5. Móri SE – Németh Bálint vezetőedző: - Elég hullámzón indult számunkra az ősz, a nyár folyamán nagy volt a játékosmozgás. Hoztunk olyan döntéseket, hogy a fiatalokra kezdünk el építeni, és igen hosszú távú terveink vannak velük. Ebben pedig benne van az, hogy nem egyenletes a teljesítmény, és ez meg is mutatkozott az idény során, de a szezon végére szerencsére kiegyenesedtünk. Jó szájízzel megyünk a szünetre, három győztes meccs van a hátunk mögött, így várjuk a tavaszt. Változásokat nagyon nem tervezünk a keretben, távozó jelen állás szerint nem lesz, erősítésben gondolkozunk, inkább rutinos játékosok lehetnek azok, akik a fiatalok fejlődését segíteni tudják. Jelenleg is van több tapasztalt labdarúgó a csapatban, folyamatosan részt vesznek ebben a munkában, és nekik köszönhetően egyre több fiatal kerül hadra fogható állapotba, és felkészül a megyei első osztályú szereplésre. Január közepén kezdjük a munkát, az edzőmérkőzések nyolcvan százalékát már lekötöttük, a Téli Műfüves Bajnokságban azonban a megyei másodosztályban szereplő Mór II-es csapatunk az U19-es csapattal közösen indul, ez jó erőfelmérő lesz majd a számukra. Mi különböző, hozzánk hasonló tudású, más megyei csapatok ellen fogunk játszani.

6. Sárosd – Rauf Dávid vezetőedző: - Csalódást keltő, a várakozáson alulmaradt a csapat teljesítménye, és ez nem is a klub által meghatározott célkitűzésre vonatkozik, hanem a saját magam által felállított célokra. Ugyan nem kezdtük rosszul a bajnokságot, és amennyiben a Sárbogárd elleni mérkőzést megnyerjük, akkor tovább vihetett volna bennünket a lendület. Ott megtorpantunk, valami megtört a csapatban, bár ehhez hozzátartozik, hogy ugyan én nem szoktam mi hivatkozni a sérülésekre is a hiányzókra, de én is beláttam azt, hogy ezen a szinten több játékos hiánya - Pribék Patrik, Klémán Máté, Varga Zsombor - meghatározta a szereplésünket, a vége felé elfogytunk. Bár létszámban megvoltunk, de ezek a kulcsjátékosok kellettek volna ahhoz, hogy még előrébb végezzünk. Mivel nekünk volt egy pótolt mérkőzésünk a Csór ellen, így még nincs teljesen pontos programunk a felkészüléssel kapcsolatban, erre egy-két héten belül kerülhet sor. A keretben egészen biztos, hogy lesznek változások, lesz olyan, aki távozik, és mi is szeretnénk igazolni. Igaz minden átigazolási szezonban aktívak vagyunk, dacára annak, hogy most az állandóságra szeretnénk törekedni, de a folytatásról még egyeztetni kell a vezetőséggel. A Téli Műfüves Bajnokságban nem indulunk el, inkább erősebb ellenfelekkel fogunk lekötni négy, vagy öt mérkőzést.