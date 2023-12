Az extremitásoktól sem mentes körülmények miatt annak idején Nagy II János, a Videoton egykori kiválósága a kispályás foci roncsderbijének nevezte a tornát, melyet 1978 óta rendeznek meg és az évek folyamán mindösszesen egyszer maradt el: 2021-ben a Covid- lezárások miatt. Ugyancsak a járvány miatt kerültek fel az általános iskola betonos udvaráról a Jordán Parkerdőben lévő füves pályára az összecsapások, amikor az iskolai tanulókon és dolgozókon kívül senki sem tehette be a lábát az intézménybe. Azóta azonban minden visszatért a megszokott kerékvágásba. Vagyis majdnem minden, idén ugyanis a korábbi együttesek mellett egy vadonatúj csapat is megjelent a kupában!

Azaz, nem a csapat vadonatúj, hiszen a móri Sördögök korábban is létezett, csak eddig a teremfociban igyekeztek bizonyítani, de évek óta érlelik a gondolatot, hogy indulnak a csókakői Téli Kupán is. Mellettük a tavalyi bajnokság hét csapata az Öregfiúk, a Faterock, a Csőcselék, a Felvidék, a TBC, a Vértesalja Gy., és a White FC mérkőznek meg majd egymással. A menetrend is a szokásos, minden vasárnap – leszámítva az idén vasárnapra eső december 24-ét és 31-ét – forduló! Az első mindjárt most, december 10-én, amikor reggel 8 órakor a Csőcselék – TBC összecsapáson indul útjára a labda. Ezt követően 9 órakor a Vértesalja Gyermekei – Faterock, 10 órakor a Sördögök – Öregfiúk, 11 órakor pedig a Felvidék - White FC mérkőzésekre kerül sor.

Az időjáráselőrejelzés jelenleg nem ígér semmilyen extrém körülményeket, „csak” hideget: egyelőre 3 fokot és csak elszórtan előforduló csapadékot jósolnak vasárnapra.