Minden család számára a karácsony az év egyik legkülönlegesebb ünnepe, hiszen ilyenkor mindenki kipihenheti az év fáradalmait, együtt van a család. Nos ez picit másképp van a jégkorongozók háza táján, hiszen az ünnepek alatt sem állnak meg a bajnokságok, így az edzések s a mérkőzések között kell kiélvezni minden pillanatot. Bartalis István számára a tavalyi év hozott változást, hiszen megszületett első gyermeke, Noah.

– Ez a második alkalom, hogy családos apukaként élem meg az ünnepeket. Mióta profi jégkorongozó vagyok, 26-án mindig mérkőzésem volt, ez idén sem lesz másképp. Az ember ehhez igazodóik és próbálja megtalálni azokat a napokat, pillanatokat, amikor együtt tud lenni a család. Nincs kifejezettem hagyományunk, próbáljuk az apróbb pillanatokat a lehető legjobban megélni – mondta lapunknak a csatár. Ez az első karácsony, amikor a tökmag felfogja igazán a dolgokat az ünnepek kapcsán, már előbb feldíszítettük a fát is. Amíg nem volt meg Noah, addig hol Győrbe, hol Fehérvárra mentünk a családhoz, most már második alkalommal 24-én hármasban leszünk otthon, később pedig majd négyesben. Saját családunk lett, nyilván így a szokásos programon is módosult, kis családként ünneplünk már – mondta a csatár utalva arra, hogy a tavasz folyamán kétgyermekes apuka lesz, ugyanis Noahnak húga születik majd.

A régi karácsonyok kapcsán Bartalis elmondta, az emlékek nagy része Győrhöz köthető, baráti társaság jött létre az ott eltöltött ünnepek alatt.

– Ami elsőként eszembe jut karácsonyról, az a család. Az évnek az a része, amikor úgy igazából mindenki együtt összejön, a ritka pillanatok egyike, amikor együtt ünneplünk. Gyerekkoromból mindig beugranak azok a karácsonyok, amikor Győrben voltunk, még nyitott pálya volt, a szokásos karácsonyi hokihoz nagyon sok barátság köthető még a mai napig is, ezt az ottani jégpályának köszönhetem. Volt, hogy már bezárt a pálya, de mi még mindig ott voltunk a hokis családok együtt, 24-25 éves koromig amikor tehettem hazamentem az ünnepekkor és nem maradt el a közös karácsonyozás. Annyira hokis család vagyunk, hogy nekünk a karácsony és a szilveszter is mindig a jégpályához volt köthető. Igazából nagyon különleges szokásaink nem voltak, bár egy emlék még beugrik. Amikor apukám a kocsi után kötötte a szánkót és azzal húzott mindet a jégen, ilyenkor azért több csínytevés is belefért.