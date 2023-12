Dunaújvárosban született és kezdett jégkorongozni, előzőleg futballozott, nem is volt ügyetlen a labdával, azonban a jeges sport mellett döntött, amit nem bánt meg később sem. Tagja volt az utánpótlásban sikert sikerre halmozó, Kercsó Árpád által irányított, piros-fehér együttesnek, a korosztályos válogatottak után a felnőtteknél is bemutatkozott címeres mezben. Pályafutását két együttes határozta meg, a Dunaferr, valamint az Alba Volán. Utóbbi klubban mindössze két évet töltött az ezredfordulón, Újvárosban viszont két évtizedet. Pályafutását is az acélvárosban fejezte be, 2008-ban, 32 évesen, egy kimondottan jó szezont követően. A közelmúltban Orsó László is megtisztelte az újvárosi hoki 50 éves jubileuma kapcsán szervezett ünnepséget, valamint barátaival és régi játékostársaival figyelte a gálameccset.