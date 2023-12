Egy biztos volt a forduló előtt is, az újévet biztos az ICEHL tabellájának élén kezdi a Volán. Már egy órával a kezdés előtt is hömpölygött a tömeg a Raktár utca felé, nyugodtan ki lehetett rakni a megtelt táblát. Igazi rangadóra érkeztek a szurkolók, akik már a rolbás munka alatt fokozták a hangulatot, igazi ördögkatlant varázsolva már a kezdés előtt. A Fehérvárnak volt miért visszavágni a Klagenfurtnak, hiszen a szezon eddigi két összecsapást magabiztosan nyerte az osztrák gárda, mindkét alkalommal hét gólt kapott Kiss Dávid együttese.

Hatalmas klagenfurti nyomással kezdődött a találkozó, záporoztak a lövések Roy kapuja felé, a védelem nem állt a helyzet magaslatán, a lecsorgók is rendre piros mezesekhez került. Kellett 3-4 perc mire a kék-fehérek is felvették az utazó sebességet,nyolc perc eltelte után pedig talán a mérkőzés addigi helyzete is a hazaik előtt adódott, McGauley cselezte be magát oldalról középre, de Dahm fölé tornázta a sarok felé tartó pakkot. Az ellentámadás során Fraser tüzelt, de Roy védett. Aztán megint kicsit beszorult a Fehérvár, de hat perccel a szünet előtt kijöttek a szorításból a Fejér vármegyeiek, Vértes és Terbócs vezérletével most a KAC szorult be a saját harmadába, de maradt a 0-0. Kiegyenlítettebbé vált a játék, a játékrész végén Vallant elé került egy kipattanó az üres kapuval szemben, de egy blokkoló ütő az utolsó pillanatban még odaért.

A középső húsz perc elején letámadt a KAC, aztán egy-egy nagy helyzet adódott mindkét oldalon, Leclerc ziccerét védte Dahm, míg Hundertpfund ráfordulás éppen csak elkerülte a kaput. Egy perccel később Hári kapásból eleresztett bombája csattant a kapuvason, majd három és fél perc eltelte után megszerezte a vezetést a Klagenfurt, egy gyors akciót követően Witting volt eredményes közelről, 0-1. Próbált ritmust váltani a Volán, Kuralt, Bartalis, valamint Terbócs is helyzetbe került, de sajnos mindegyik alkalommal Dahm résen volt és hárította a veszélyt. Kilenc perccel a harmad vége előtt Petersen lőtte ki a rövid felsőt egy lendületes akciót követően, a bírók azonban visszanézték az esete, és les miatt érvénytelenítették a találatot. Gyűrték egymást a felek rendesen, McGauley ki sem jött a második harmadra. Másfél perccel a játékrész vége előtt a második sor villant meg, beszorult a Klagenfurt, Leavens és Mihály kényszerítője után utóbbi lőhetett kapásból, de Dahm védett.

Emberelőnyben kezdett a Volán a harmadik harmadban, de nem sikerült egyenlíteni, majd Phillips távoli lövése a kapuvason csattant. Két és fél perc eltelte után Mihály kapott nagyszerű kiugratást, egyedül mehetett a kapura, Dahm eszén azonban nem tudott túljárni. Nem sokkal később Németh lövését blokkolta arccal az Strong, három fogát úgy szedték össze a társak a jégről. Nyomott a Fehérvár becsülettel, de nem tudták meglepni a kapust, vagy az utolsó passzokba csúszott kis hiba. Két perccel a rendes játékidő vége előtt levitte kapusát Kiss Dávid, beszorult a Klagenfurt, de végül Bischofberger üres kapus gólja eldöntötte a három pont sorát, 0-2. Ebben a szezonban harmadik alkalommal sem sikerült legyőzni a klagenfurti együttest.



Hydro Fehérvár AV19 – EC-KAC 0-2 (0-0, 0-1, 0-1)

Székesfehérvár, V.: Priagic, Hronsky, Zgonic, Jedlicka.

AV19: Roy – Founier, Campbell, Leclerc, Hári, Kuralt – Robertson, Atkinson, Leavens, Bartalis, Mihály – Stipsicz, Phillips, Magosi, McGauley, Terbócs – Kiss R., Nilsson, Vértes, Németh, Ambrus G. Vezetőedző: Kiss Dávid.

KAC: Dahm – Unterweger, Jensen, Ganahl, Mursak, Petersen – Strong, Postma, Fraser, Hundertpfund, Bischofberger 1 – Sablattnig, Maier, Haudum, Herburger, Kraus – Hochegger, Vallant, Witting 1, Van EE (1), Schwinger. Vezetőedző: Kirk Furey.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 28-34.