EC IDM Wärmepumpen VSV - Hydro Fehérvár AV 19 2-1 (0-1, 0-0, 1-0, 1-0) – h.u.

Villach Stadthalle, 3465 néző

Vezette: Nagy A., Piragic, Bedynek, Muzsik.

EC IDM Wärmepumpen VSV: Lamoureux - Katic, MacPherson (1), Rebernig, Hancock (1), Hughes (2) - Viveiros, Kulda, Richter, Desjardins 1, Luciani - Wall, Lindner, Sabolic 1, Rauchenwald, Tomazevic - Wetzl, F. Lanzinger, Wallenta, F. Maxa, B. Lanzinger. Vezetőedző: Marcel Rodman.

Hyro Fehérvár AV 19: Horváth D. – Fournier, Campbell, Magosi, Hári (1), Kuralt – Atkinson, Robertson 1, Leclerc, Bartalis, Mihály - Stipsicz, Phillips, Leavens, McGauley, Terbócs – Vértes, Ambrus G., Kiss R. Vezetőedző: Kiss Dávid.

A Volánnak idén nem ment rosszul a Villach ellen, a Raktár utcában, valamint a Stadthalléban is megszerezték mindhárom pontot egy egyformán szoros, egygólos meccsen. Ilyen előzmények után Kiss Dávid vezetőedző bízhatott abban, hogy a buszról „leesve” nem lesz semmi gond, és csapata meg tudja valósítani az általa elképzelt taktikát.

Mindkét csapat támadólag, nagy lendülettel kezdett, viszont az első percekben talán valamivel többet pattogott a korong a házigazdák harmadában. Majd Robert Sabolic került ziccerbe a 8. percben, és Horváth Dominiknak kellett bizonyítania jó formáját. Innentől felpörgette a játékot a karintiai együttes, és egy számukra ígéretes akció végén Jeronimo Wallenta tesztelte Horváthot egy palánkról visszapattanó korong után. Aztán a 14. percben egy buli után Hári János hátra adta a pakkot Carter Robertsonnak, aki elemi erővel vette be távolról a dermedten álló Jean Philippe Lamoureux kapuját, 0-1.

Az első szünetet követően erősen indított a VSV, Wallenta lökete okozott kellemetlen pillanatokat Horváthnak, de egy kapu elő bejátszott korongot is kis híján bekotort Sabollic. Némi bizonytalanság volt érezhető a Volán védekezésében, és leginkább Horváthnak köszönhették, hogy megúszták ezt az időszakot kapott gól nélkül. Több lehetősége volt a folytatásban is a Villachnak, emellett elvesztegetett egy-egy emberelőnyt mindkét gárda. A 35. percben hátrányban beszorult a Volán, Arturs Kulda pedig nagyon közel járt a gólhoz, de Horváth bravúrosan védett. A túloldalon az előre lopakodó Stipsicz Bence nagy helyzete zárta le a harmadot.

A 45. percben Mark Katic tálalt a fehérvári kapu elé felkorcsolyázó Andrew Desjardins, aki két méterről Horváthot találta telibe. Az 50. percben Vértes Nátán került a büntetőpadra, és a létszámfölényt 20 másodperc alatt ki is használta egy kapu előtti kavarodás után a VSV Desjardins révén, 1-1. A hajrához közeledve Anze Kuralt hozta rá a „frászt” Lamoureux-ra, aki a rövid saroknál a könyökével hárította lövését. Az 58. percben a hazai drukkerek már-már gólt ünnepeltek, egyszerre öten kerültek Horváth kapujába, de abban nem voltunk biztosak, hogy a korong is ott landolt. Hosszas videózás kezdődött, melynek végén nem adták meg a találatot a játékvezetők.

Jöhetett a hosszabbítás, melynek az első támadásából már majdnem gólt ért el a Villach, de a következő akcióból Sabolic nagy gólt lőtt kapásból a jobb sarokba, 2-1.