Nem a fehérváriak versenye a jubileumi, 100. Magyar Bajnokság. Pedig talán soha ekkora delegációval nem indultak a felnőtt országos bajnokságon a koronázóváros bunyósai.

Az első napon Hollós Jázmin az egyetlen női olimpiai kvótástól, Hámori Lucától kapott ki, s vereséget szenvedett Bögyös Levente, Ignácz Viktor és Németh Zsolt is.

Treuer Benedek el sem indulhatott, mivel súlycsoportjában 17-en lettek volna, kitették a mezőnyből – neki volt eddig a legkevesebb meccse.

A korosztályos bajnok Hippeller Panna sem léphetett ringbe. A még csak ifikorú lány 30 dekával átesett a súlycsoportján, mérkőzés nélkül maradt. A 60 kiolgrammos súlycsoportban az idény során kevesebbet edző Nagy Evelin nem tudta megnehezíteni a csepeli színekben induló kazah Kukhta dolgát, a második menetben kétszer is rászáémoltak. Az immár profik között is bizonyító Major Milán a 67 kg-ban Danyi Dániellel csapott össze. Ellenfele végig aktívabb volt. A Fehérvár Küzdősport SE egyetlen képviselőjeként folytathatja a küzdelmeket a +81 kg-ban indult Zsoldos Virág. Kőbányai ellenfelét, Kiss Magdolnát az első menetben kiütötte, így állva maradt a jubileumi magyar bajnokságon.