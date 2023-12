43 alkalommal csapott össze az élvonalban a Vidi és a Paks, 11 tolnai siker és 12 döntetlen mellett a piros-kékek húsz találkozót nyertek meg.

Azonban a Vidi 2021 októberében verte meg utoljára a Paksot, azóta hatszor randevúztak, kétszer osztoztak a pontokon, négyszer pedig a zöld-fehérek diadalmaskodtak. Az idei pontvadászat első körében is. Szeptemberben Windecker és Mezei találataival 2-0-ra győztek az atomvárosiak.

Bognár György irányítása alatt szárnyal a Paksi FC, a tabella élén állnak és a télen már biztos, hogy ott is maradnak. A Vidi számára a harmadik hely az év utolsó bajnokijának tétje.

- A Paks is elég jó formában van, kétszer kaptak csak ki eddig a bajnokságban. Szeretnénk ebbe belerondítani - jelentette ki Bese Barnabás, a Fehérvár FC szélsője. - Hazai pályán játszunk, jó formában vagyunk, és szeretnénk ezt továbbra is tartani. A Paks ellen mindig nehéz mérkőzéseink vannak, legutóbb is így volt, és minden bizonnyal a mostani is ilyen lesz. Párharcokkal, hosszú labdákkal teli a játékuk. De ha tudjuk hozni a saját játékunkat, és hozzátesszük, amit elterveztünk, akkor jó esélyünk van a győzelemre. Egyáltalán nem kell megilletődni, fontos, hogy jól zárjuk a szezont, meg is teszünk mindent ennek érdekében.

A Fehérvár FC - Paksi FC összecsapás szombaton 12.30-kor kezdődik a Sóstói Stadionban, ahova a C és D szektorokba a belépés ingyenes lesz.