Katona Mátyás már a negyvenedik másodpercben vezetést szerzett a felforgatott kezdővel kiálló Paksi FC ellen, majd Kenan Kodro a 20., majd a 68. percben is impozáns támadás végén talált a kapuba. A Vidi jól játszott, megérdemelten nyert.

- A meccs előtt sokat beszéltünk a Paks erősségeiről. Magasan letámadnak, erősek a párharcokban. Erre felkészítettük a játékosainkat. Egy Vidi-meccsre készültünk, azaz azt szerettük volna, ha a mi stílusunk dominál, és nem engedjük, hogy az ő játékuk érvényesüljön. Remekül kezdtünk, természetesen ez is fontos volt, a második gólunk pedig fantasztikus támadás végén esett. Egy ilyen mérkőzésen viszont nem lehetett egy pillanatra sem kihagyni, magasfokú koncertrációra volt szükség egy ilyen erős ellenféllel szemben. Nagyon büszke vagyok arra, ahogy a csapat kezelte ezt a mérkőzést, taktikailag, mentálisan és a szenvedélyt tekintve is rendben volt minden. Le a kalappal a csapat előtt - értékelt Bartosz Grzelak a találkozót követő sajtótájékoztatón.

Újságírói kérdésre adott válasza előtt elgondolkodott a tréner,hogy ez volt-e a legjobb mérkőzése a fehérváriak kispadján.

- Talán mondhatjuk, hogy ez volt a legjobb meccsünk. Külön öröm, hogy egy erős ellenféllel szemben mutattuk be ezt a teljesítményt. Volt mostanában több jó meccsünk is, korábban olyan is akadt, hogy jól játszottunk, de nem szereztünk pontot. A múlt héten viszont pont az ellenkezőjét láthattunk, nem volt jó napunk Mezőkövesden, de a miénk lett a három pont. Szerintem összességében a csapat fejlődése folyamatosan látható volt az ősz folyamán.

Miután a sajtóterem és a Vidi öltözője szomszédos a Sóstói Stadionban, a győztes találkozók után átszűrődnek az öltözőben hallgatott buli-zenék dallamai. Mostanában egyre gyakrabban. A Paks elleni diadalt követően a BL-himnusz is a lejátszási listában szerepelt. Bartosz Grzelak erre is reagált, magyarul válaszolt a kérdésre, van-e ennek bármi jelentősége: "nincs". Majd szót ejtett a duplázó, immár 11 gólnál járó Kenan Kodróról.

- Kodro egy taktikailag nagyon rugalmas játékos, több szerepben is tudjuk használni. Okos labdarúgó és egy igazi vezető, aki példát mutat a többieknek, ráadásul most szórja a gólokat is. Örülök neki, hogy Kenan Kodro a Vidi játékosa.

A Fehérvár FC a gyatrára sikeredett előző szezont követően sem táltosodott meg, rosszul kezdte a 2023-2024-es idényt is. Aztán az ESMTK-val szembeni kupakiesést követően egyre jobb formát mutatott, s a harmadik helyen tölti a téli szünetet. A Vidi vezetőedzője mesélt kicsit az őszi történésekről.

- A jó vitorlás-kapitánynak át kell hajóznia a legnagyobb viharokon is, szélcsendben nem lehet megtanulni jól vitorlázni. A szezon elején még nem volt teljes a keret, kemény volt a sorsolásunk is, de sokat tanultunk csapatként ebből az időszakból. Mindenki realizálta, hogy nem fogunk egy futballmérkőzést sem nyerni akkor, ha nem vagyunk száz százalékig elkötelezettek. Erről sokat beszéltünk az öltözőben. Formációt is váltottunk, stabilabb lett a védekezés és a kétcsatáros játék több gólt is hozott elől. Az az érzésem, hogy most olyan focit mutatunk be, amelyben mindig benne van a gól, a mérkőzés állásától függetlenül. Ez szerintem egy nagyon fontos tényező.

A szeptember 16-i kupabúcsút követően 11 bajnokit játszott a Vidi, két döntetlen (ZTE 3-3, KTE 3-3) és egy vereség (DVSC 1-3) mellett nyolc győzelmet aratott.

- Tényleg nagyon jó sorozatban vagyunk, de még csak a szezon felénél járunk, még nem dőlt el semmi. Természetesen az a cél, hogy ezt a jó formát átmentsük a tavaszi idényre. A játékosok kéthetes pihenőt kapnak, de azért mindenki kap egyéni programot is. Januárban kétszer egy hétre Horvátországba utazunk edzőtáborba, szeretnénk két erős ellenféllel is játszani ott. Három idegenbeli meccsel kezdjük majd az évet, fontos, hogy ezekre megfelelően felkészüljünk.