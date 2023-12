Barzsó Henriettának az elmúlt időszak igazán sűrűre sikerült, hiszen az országos bajnokság előtt még Szerbiába volt hivatalos egy szupermeccsre. Az ellenfél a szerb Jovana Arnautović volt, a sárosdi szkanderes 3-0-val hozta a győzelmet, pedig nem volt könnyű dolga, hiszen a két versenyző nem éppen egy súlycsoportban van…

– Erős volt az ellenfél, előtt még soha sem találkoztam vele és nem is láttam még, ismeretlen volt a hölgy. Én 58-59 kilogrammos vagyok, az ellenfelem pedig 75 kilogrammos, így nemcsak magassági fölényben, de súlyfölényben is volt. Remek hangulat volt a versenyen, vendégszeretően vártak minket, hatalmas kupákat kaptak a nyertesek. Személyre szabott bevonulásunk is volt, nagyon jól le volt szervezve az egész rendezvény.

A múlt hétvégén pedig következett az év utolsó megmérettetése, az országos bajnokság, a helyszín ezúttal Bakonyszentiván volt. Heni a sérült jobb keze miatt csak ballal indult el, azzal azonban két aranyérmet szerzett, ő állhatott fel a dobogó legfelső fokára -65 és +65 kilogrammban is. – Nagyon jól leszervezték, sok induló volt egy magyar országos bajnoksághoz képest a női mezőnyben, minden rendben lement, kiváló hangulat jellemezte az ob-t, év utolsó versenyét rendezték, így kicsit már karácsonyi légkör is beköszöntött. Népes és erős mezőny volt, akadt jó néhány meglepetés is. Örülök, hogy sikerült megnyernem az 58 kilogrammommal nem csak a -65 kilogrammost kategóriát is, hanem a nehézsúlyt is bal kézzel – értékelt lapunknak Barzsó Henrietta, majd kitért néhány meglepő versenyzőre is. –Nagyon erősek voltak a lányok a magasabb súlykategóriában, megmondom őszintén, a fogásnál úgy megfogták párszor a kezemet, hogy csak néztem. Volt egy juniorkorú kislány a +65 kilogrammos kategóriában, rajta nagyon meglepődtem, 15-16 évesen hatalmas erő van benne, én hozzájuk képest hasonló korban nem voltam ilyen erős. Le a kalappal a juniorkorú kislányok előtt, nagyon jó szkanderesek lesznek.

A Sárosdi Animal SE szkanderosa ezúttal nem csak versenyzőként, hanem bíróként is jelen volt az eseményen. A kettős kihívásnak azért megvoltak a maga nehézségei.

– Ezúttal nem csak versenyzőként voltam jelen az eseményen, hanem bíráskodtam is. A magyarországi főbíró mondta, hogy szeretnék ha bíráskodnék a jövő évi Európa-bajnokságon, mert szerintünk nagyon jól csinálom. Ehhez majd le kell tennem egy vizsgát a jövőben. Nagyon jól esett a dicséret, így az érmek mellett ez is nagyon nagy pozitívuma volt az országos bajnokságnak. A verseny elejétől bíráskodtam, aztán amikor bemondták, hogy jön a kategóriám, akkor gyorsan bemelegítettem, aztán lenyomtam a saját meccseimet, majd mentem vissza bíráskodni. Nem a két „szerep” közötti átállás a nehezebb, hanem mentálisan és fizikálisan fárad el az ember, hiszen ott állsz az asztal mellett egész nap, koncentrálsz, jól akarsz dönteni, logikusnak kell lenni a bíráskodás közben. Mire a döntőkre került a sor, azért addigra már kicsit elfáradtam, hiszen versenyeztem közben, de így kevésbé volt időm izgulni a saját meccseim előtt.

Verbóczki Luca is ott volt az országos bajnokságon és jó szokásához híven ezúttal sem tért haza üres kézzel, bár a verseny hetén korántsem volt biztos, hogy dobogóra állhat, hiszen lebetegedett. Két éremmel lett gazdagabb, -65 kilogrammban ballal ezüst, jobbal arany lett az ob vége,, míg +65 kilogrammban bal kézzel második lett.

Verbóczki Luca (jobbra) a felnőttek között szerzett érmeket

Forrás: Verbóczki Luca

– Sajnos a felkészülésem nem úgy sikerült, ahogy terveztem, egész héten beteg voltam, de annyival jobban lettem, hogy tudtam menni. Így nem voltam a legjobb formámban, de összességében szerintem jól sikerült, jó meccseket vívtam, kihoztam belőle a maximumot.

Erős mezőny volt, sok új, tehetséges versenyző van, jól éreztem magam, kiváló évzárás volt. A 2023-as évemből a kazahsztáni világbajnokságra vagyok a legbüszkébb, az az, ami nagyon közel áll a szívemhez – nyilatkozta Verbóczki, majd kitért a következő időszakra is, hiszen bár jönnek az ünnepek, januárban sincs megállás, már ami a versenyeket illeti. – Kemény évem volt, nagyon sok versenyen vettem részt. Most egy kis lazítás belefér, de januárban már versenyzünk, ezért december végén gőzerővel elkezdek készülni. Addig kicsit lazább időszak jön már csak az ünnepek miatt is, januárban szegedi országos bajnoksággal kezdünk.

A két lányon kívül ezúttal is voltak még sárosdiak a megmérettetésen. Barzsó Henrietta apukája, István masters és grand masters kategóriában állt asztalhoz. Mindkét mezőnyben ballal aranyérmet, jobban ezüstérmet szerzett. A felnőttek között Kovács Kevin is képviselte még a sárosdiakat, ő -75 kilogrammban bronzéremmel lett gazdagabb. Csehli Levente -65 kilogramban ötödik lett, míg élete második versenyén induló Lakatos Dániel tizedik lett a -85 kilogrammosok mezőnyében.