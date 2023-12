ÉSZAKI CSOPORT

1. Bakonycsernye 12 12 0 0 52-9 43

A patinás, 1947-ben alapított egyesület legutóbb a 2014-2014-es idényben volt tagja a megyei I. osztálynak. Az akkor, az utolsó, Dunafém-Maroshegy ellen 2-1-el elveszített összecsapás jelentette a fekete-fehérek számára a búcsút. Simek Péter volt a vezetőedző, és a mostani csapatból még tagja volt Schneider Antal, Osgyán Máté, Kovács Dávid, és Fodor Krisztián, aki ősszel hosszú ideig vezette a góllövőlistát. Az ezt követő kilenc szezonban a gárda kétszer volt hatodik, egyszer ötödik, ötször zárt ezüstérmesként, míg a 2016-2017-es évben az első helyet úgy érte el, hogy kilenc ponttal előzte meg a mögötte álló Puskás Akadémia III. csapatát. Így aztán nem mondható egyáltalán meglepetésnek, hogy ismét ott van a „spiccen” a Bányász, amely az összes felnőtt csapat közül azzal dicsekedhet, hogy minden mérkőzésen, győztesen hagyta el a pályát. Ők lőtték a Puskás Akadémia III. mellett legtöbb gólt, de ők kapták a legkevesebbet is a tizenhárom csapatos mezőnyben. Két találkozón értek el egy találatot – Pátka, Puskás Akadémia III. -, de a többi meccsen legalább kétszer, illetve háromszor voltak eredményesek, sőt két egymást követő mérkőzésen hetet lőttek a Magyaralmás, és az Etyek hálójába, a Szár hálóját pedig nyolcszor terhelték meg. Összeszokott, többségében évek óta együtt játszó tagokból áll a keretük, játék tudásuk alapján egészen biztos, hogy egy osztállyal feljebb is megállnák a helyüket - gondoljunk itt az újonc KK Grain-KFT-Mezőfalvára, amely ősszel bizonyított a Vármegyei I. osztályban. A csapat legeredményesebb játékosa Fodor Krisztián lett, aki 17 találatot szerzett, annak ellenére, hogy csupán hat mérkőzésen lépett pályára, de a Fejér Vármegyei Kupában is odatette magát, hat gólt lőtt két találkozón. Őt a hat gólig jutó, a Videoton FC –vel Magyar Kupa és Ligakupa győztes örökifjú, 39 esztendős Lattenstein Norbert követi, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a nála egy évvel fiatalabb Molnár Tamás lépett, aki ötször talált be 11 mérkőzésen.

2. Puskás Akadémia III. 12 9 0 3 52-17 27

A Puskás Akadémiának nemcsak az első, illetve a harmadik vonalban szereplő csapata számottevő, hanem a harmadik, amatőr garnitúrája is. A PAFC III. miután a 2015/16-os megyei I. osztályú idény végén öt csapat is rosszabb mérleggel zárt, mégis elhagyta az osztályt, és ennek megfelelően nem is lehetett kérdés, hogy ott voltak a következő szezon végi elszámolásnál a dobogó második fokán. Ezt követően sem szerepeltek rosszul talán csak a 2018/19-es év volt kissé rendhagyó, amikor az akkor még tizenhat csapatból álló mezőnyben a tizenegyedik helyre értek oda. Aztán a pandémia miatt félbeszakadt bajnoki évben harmadikak lettek, és a 2021-2022-ben elért ötödik pozíció után az évek óta Szabó Dániel irányította csapat már bajnoki címvédőként vágott neki az idei idénynek. Más kérdés, hogy meglehetősen pocsékul rajtoltak, miután az első két mérkőzésüket elveszítették, ezek közül főként a Száron elszenvedett 2-5 érhette őket váratlanul. A folytatás már sokkal jobban alakult – igaz Bakonycsernyén 1-0-ra kikaptak – ám innentől végig győzelmek kísérték útjukat. 52 gólt lőttek, akárcsak az őket megelőző csernyeiek, és féltávnál a mezőny gólkirályát is, a 18 gólos Tóth Gábor személyében a PAFC III. adja. Őt az igen jelentős megyei labdarúgó múlttal rendelkező Tanárki Mihály követi 10 góllal, a harmadik hely megosztva pedig a 9 találatos Boros Ferenc-Kalucza Bence duóé lett.

3. Pátka 12 7 3 2 35-15 24

A pátkai együttes a 2016-2017-es idényben még az első vonalban játszott, majd, függetlenül a helyezésétől mivel nem esett ki - a második vonalban folytatta. Így a 2017-2018-as szezon óta a mindenkori Északi csoportban szerepelnek, a legjobb idényük tavaly volt, amikor a 6. helyen zártak a 14 csapatos mezőnyben. Most úgy tűnik magára talált a gárda, mindössze két vereséget szenvedtek az előttük álló csapatoktól, és a lőtt, illetve a kapott gólok számát tekintve sem állnak rosszul. Végig versenyben voltak a dobogóért, és még akkor sem csüggedtek, amikor a hatodik-nyolcadik helyre csúsztak vissza. A fiatal kora ellenére tapasztalt játékoként elkönyvelt Ódor Dániel áll a házi góllövőlista élén 7 találattal, őt követi a két hatgólos Horváth Tibor Adrián és Pál Milán.

Az Adony gárdája (piros-fekete) egy góllal (3-2) legyőzte a Polgárdit a rangadón

Fotó: Kricskovics Antal



DÉLI CSOPORT

1. Adony 12 10 2 0 43-10 32

Az adonyi legénység emberemlékezet óta a megyei II. osztály tagja, utoljára a 2006-2007-es idényben voltak tagjai az I. osztálynak, bár korábban négy éven keresztül az NB III Duna csoportjában is aktívan részt vettek, és az 1999-2000-es szezon után búcsúztak az osztálytól. A korábbi években jobbára a középmezőnyben találtuk a csapatot, de az őszi idényre Boldoczki Sándor vezetőedző jól összerakta őket, ráadásul remekül elkapták a fonalat, s csupán Nagykarácsonyban és Beloianniszban vesztettek pontokat. Több nagy különbségű győztes meccsük volt, így a Káloz csapatának hetet lőttek, a Sárosd II. és a Besnyő sem úszta meg hat gól alatt ellenük. Ők voltak a legeredményesebb csapat, és a legkevesebb kapott gól is a csapat nevéhez fűződött. 9 gólig jutott és egyelőre a házi gólkirályi címet bitorolja Bognár Bence, aki több idényen keresztül erősítette az Ercsi Kinizsit, őt követi a tősgyökeres adonyi Vukajlovics Péter 7 góllal, valamint Holentoner Edvin 6 találattal, akinek a neve szintén a Kinizsiből lehet ismerős.

2. Baracs SE 12 8 3 1 33-17 27

Legutóbb 2016 és 2019 között találkozhattunk a csapattal a megyei I. osztályban, ahonnan 2019. júniusban pottyantak ki. Azóta a másodosztályban mindig a dobogó végeztek, három alkalommal ezüst, egyszer bronzérmesek lettek. Az előző évben Körmendi Zsolt vezetőedző irányítása mellett kiharcolták a döntőbe jutást a Fejér Megyei Kupában, de ott megállította menetelésüket a Lajoskomárom. Mindenesetre ebben a fináléban a vereségtől függetlenül nem látszott a játékukon, hogy egy osztállyal lejjebb szerepeltek, mint ellenfelük. Akkor sokan borítékolták, hogy toronymagas favoritja lesz a gárda az idei szezonnak, de hiába domináltak több mérkőzésen, az Adony elleni vereség mellett több találkozón is hullajtottak pontokat. Nagy kérdés, hogy mennyire sikerül számukra a téli felkészülés, és képesek lesznek-e ledolgozni a hátrányukat. A csapat házi gólkirály 9 találattal a rendkívül rutinos, 45 esztendős Huber Balázs, a második helyre pedig 7 góllal Deli Adrián ért oda. Az utánuk következő játékosok közül öten megálltak két gólnál.

3. Nagykarácsony 12 7 3 2 26-15 24

A 2014-2015-ös idény óta folyamatosan a Déli csoportban játszó csapat tavaly érte el a legjobb eredményét, amikor a bajnok KK Grain KFT-Mezőfalva mögött a második helyen végzett. Arra ugyan nem volt esélye a gárdát hosszú évek óta irányító Mergl István vezetőedzőnek, hogy tanítványai érdemben beleszóljanak az aranyéremért folytatott harcba, de befutottak az ezüstérmes helyre a Baracs SE előtt hat pont előnnyel. Most fordult a kocka, és riválisuk lett a második, igaz egy győzelemre való pont előnnyel. Más kérdés, hogy az egész szezonban lifteztek a harmadik és a nyolcadik helyek között, és az utolsó fordulóban Kálozon aratott 6-1-es győzelmük sokat vetett a latba, hogy így zártak. Az összes rangadón ikszeltek, mind az Adony, a Baracs SE, és a Polgárdi ellen egyaránt döntetlennel fejeződött be a mérkőzésük. Főként hazai pályán gyűjtötték a pontokat, még egyszer annyit szereztek, mint idegenben (16-8). a legtöbb találatot Jákli Kristóf Gyula érte el, ő 8-szor volt eredményes, őt 4 góllal Mohácsi Norbert követi, valamint a 3 gólos Kovács Dávid Dániel.