Mindkét vármegyei együttes sikerélmény után várhatja a vasárnapot. Pénteken a DAB a DVTK otthonában csak büntetők után maradt alul, míg a FEHA19 Debrecenben alsóházi rangadót nyert. A fehérvári fiataloknál azért is volt fontos a győzelem, hiszen hétköznap a BJAHC ellen pocsék meccset zárt Anatoli Bogdanov gárdája. A fehérváriak edzője érthetően boldog volt a pénteki győzelem után.

– A kulcs az volt, hogy fel tudtunk állni abból a pofonból, amit a BJA-tól kaptunk. Azon a mérkőzésen nagyon rossz arcunkat mutattuk. A srácok eldöntötték, hogy megmutatják, elsősorban maguknak, hogy jobbak ennél. Ez volt a fő összetevője annak, hogy meg tudtuk nyerni a pénteki mérkőzést. Jól használtuk ki a helyzeteinket, kevés gólon tudtuk tartani az ellenfelet. Természetesen ezek is számítanak, de a fő az volt, ahogyan mentálisan beleálltunk a meccsbe.

A DVTK ötödik a tabellán 23 ponttal, míg a FEHA19 a kilencedik 15 egységgel, a fiatalok sikere azt jelentené, hogy sikerült felzárkózni a középmezőnyre. Ez az állítás igaz a Dunaújváros esetében is, a BJAHC a negyedik 25 ponttal, így ebben az esetben is a középmezőny közelebb kerülni a DAB-hoz is. A FEHA19 18 órától kezd Miskolcon, míg Dunaújváros szintén 18 órától fogadja a fővárosiakat.