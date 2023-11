Miközben a bolgár szurkolók saját szövetségük ellen tüntettek a Levszki Stadionon kívül, szírénák hangja hasított a szófiai estébe mikor egymásnak ugrott a magyar és a bolgár csapat. Tétje csupán a magyarok számára volt a találkozónak, az 1994-es világbajnokságon negyedik helyen zárt Bulgária most is lemarad a kontinensviadalról.

Veszélyesen kezdett a magyar válogatott, az első támadás során Szoboszlai Csoboth felé irányzott passza suhant el a lábak előtt, majd aztán Csoboth sarkazását követően Styles robogott az ötös sarka felé, keményen adott középre, de nem érte el senki a labdát. Ádám Martin első fejese még nem talált célt, azonban a 10. percben már semmi sem mentette meg a bolgárokat. Szoboszlai erősen lőtt be egy szabadrúgást a jobb oldalról, Ádám pedig 4 méterről fejelt brutál keményen a bal sarokba, 0-1. Vezetése tudatában visszavett a lendületből a magyar együttes, sőt, Nagy Ádám oda is pöccintette a labdát Deszpodovnak, a bolgár támadót azonban Szalai nem engedte lövéshez jutni. A 24. percben ki is egyenlítettek a hazaiak. A magyarok igyekeztek labdát szerezni a bolgár térfélen, azonban Despodov iramodott meg a jobb oldalon, ügyesen gurított vissza középre, ahol Delev vette át a labdát, s egy csel után jobbal lőtt 14 méterről, a labda lng lábáról pattant a kapu közepébe, 1-1. Ezután inkább a lapjárás volt pörgös, mintsem a játék. A 37. percben Antov második sárgáját kapta meg, s kiállította a bíró, majd a 39. minutumban úgy tűnt, hogy a tizenhatoson belülre igyekvő Botkát sodorta el Gruev, akinek azonnal felmutatta a piros lapot a lengyel bíró. Azonban a VAR-ozást követően visszavonta a lapot, és szabadrúgást sem lőhettek a magyarok. Negonak és Botkának pedig röpült a sárga. A félidő hátralevő idejében emberelőnyben kóstolgatta a Rossi-csapat a bolgár egyletet, de a szünetig már csak egy helyzetet dolgozott ki, Nego az oldalhálót találta el.

Ahogy az várható volt, a magyarok domináltak a fordulás után is, az 50. percben Szoboszlai centerezése suhant el az eleső Csoboth Kevin előtt. Nem sokkal később 16 és fél méterről tekert egy szabadrúgást a bal kapufa mellé Szoboszlai Dominik. Érett az újabb magyar gól, Szoboszlai lövését blokkolták a védők, Styles pedig a kapu mellé perdített. Azonban az 58. perctől újra kellett építkezni, ugyanis Kerkez második sárgájával és piros lapjával idő előtt kiszállt. Maradt a magyar fölény, Szoboszlai a kapu fölé lőtt. A játékrész derekán már a bolgárok birtokolták többet a labdát, a 77. percben pedig Deszpodov harcolt ki egy véleményes büntetőt, amit értékesített is, 2-1. Szoboszlai távoli szabadrúgásból pécézte ki a bal felsőt, Naumov védett nagyot, majd Kalmár Zsolttal a pályán sem ment jobban, egy újabb szabadot ágyúzott Szoboszlai a keresztléc fölé. A 93. percben nyílt esély a gólszerzésre, Szoboszlai szólója után Naumov kapusba lőtte a labdát.

Úgy tűnt, a magyar válogatott elszenvedi első vereségét a 2023-as esztendőben, és a selejtezősorozatban egyaránt, de! A 97. percben Szoboszlai szabadrúgása nyomán Petkov a saját kapujába csúsztatott, 2-2! S ezzel Magyarország ott lesz a németországi Európa-bajnokságon!

JEGYZŐKÖNYV

Bulgária – Magyarország 2-2 (1-1)

Szófia, Vaszil Levszki Nemzeti Stadion, nézők nélkül. V.: Daniel Stefanski

Bulgária: Naumov – V. Popov, Petkov, Antov, Nedjalkov – F. Krasztev, Csocsev, Gruev – Deszpodov (Ruszev, 83.), Mincsev (Kolev, 72.), Delev (Ivanov, 83.). Szövetségi kapitány: Ilian Iliev

Magyarország: Dibusz – Botka (Kalmár, 81.), Lang, Szalai A. – Nego (Gazdag, 81.), Nagy Á., Styles, Kerkez – Szoboszlai, Csoboth K. (Nagy Zs., 59.) – Ádám (Németh A., 74.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gól: Delev (24.), Deszpodov (79. - tizenegyesből) ill. Ádám (10.), Petkov (90+7. - öngól)

Sárga lap: Antov (9., 37.), Atanaszov (81.), Kolev (86.) ill. Nego (42.), Botka (42.), Kerkez (44., 58.)

Kiállítva: Antov (37.) ill. Kerkez (58.)