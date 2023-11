A jégkorong nagyon veszélyes sport, ezzel valószínűleg minden szülő tisztában van, amikor beíratja a gyerekét hokizni. Azonban rengeteg védőfelszerelés gondoskodik a játékosok biztonságáról, ám sajnos így is előfordulhatnak szerencsétlen, súlyos sérülést előidéző esetek is. A közelmúltban Angliában sajnos tragédiába torkollott egy mérkőzés. A Nottingham Panthers játékosa, Adam Johnson a Sheffield Steelers elleni találkozón sérült meg, ami az életébe került. Pedig egy sima ütközésnek indult a mozdulatsor, ám az ellenfél korcsolyája elvágta Johnson nyakát, aki ugyan még vérző sebbel hősiesen lement a jégről, ám a kórházban belehalt sérüléseibe. Felmerül a kérdés, hogy ilyenkor mit tehet egy csapat orvosi stábja, meg lehetett volna-e bárhogy menteni a játékost.

Adam Johnson 13 mérkőzés erejéig az NHL-es Pittsburgh Penguins mezét is viselte

Forrás: Getty Images

– Nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésre, úgy, hogy pontos sérülésismeretünk lenne. Nekem volt már olyan betegem, aki a nyakát láncfűrésszel vágta el, és éppen csak pár vércseppet veszített, mert nem ért el nagy eret, ami az életét veszélyeztette volna. A korcsolya éle abban a régióban két, életre veszélyes eret is elvághat, artériás és a vénás sérülés is lehet, nehéz lenne megjelölni melyik veszélyesebb a másiknál. Mindkettő borzasztó sérülés – nyilatkozta lapunknak Szarvas József, a Hydo Fehérvár AV19 csapatorvosa. – A videók alapján Johnson esete a túlélhetetlen kategóriának tűnt, ha az ember nagy nyomást gyakorol egy ilyen súlyos sebre a nagy vérzést megállítva, akkor az agyának a vérellátása kerül veszélybe és agyhalott lehet a sérült. Csoda volt, hogy a kórházba eljutottak a játékossal, bár ezzel kapcsolatban eltérő információkat lehetett olvasni a sajtóban. Ha egy kivérzett emberre ráraknak egy újraélesztő gépet, akkor még a szíve doboghat 1-2 órán keresztül, de önerőből már az ember nem lehet élőképes. Előfordulhat, hogy Johnson esetében is történhetett hasonló, de ez csak spekuláció, a pontos részleteket nem ismerjük.

Néhány védőfelszerelés U18-as korosztályig kötelező a jégkorongban, ilyen a rácsos sisak, valamint a nyakvédő használata is. Ezt követően a játékosok zöme a juniorok között már elhagyja ezeket, hiszen „ciki”. Az eset kapcsán azonban komoly változások jöhetnek a sportág életében, hiszen az angol hokiszövetség 2024-től kötelezővé teszi a nyakvédő használatát, de az NHL-ben is fontolóra veszik. Magyarországon a Magyar Jégkorongozók Érdekvédelmi Szervezete kérte a szövetséget a nyakvédő kötelezővé tételére.

– Elég sajnálatos, hogy ilyen tragikus esetnek meg kellett történnie ahhoz, hogy az emberek elkezdjenek gondolkodni a használatán felnőtt szinten is. Nem ciki ilyen védőfelszerelést hordani szerintem, az lenne a jó, ha a kluboknak nem kell gyászlevelet írni a játékos családjának. Tudom, hogy a jégkorong világában nem feltétlenül ezt az álláspontot követik sokan, de akár ide vehetjük a nagyobb plexi, vagy akár a rácsos sisak használatát is, amellyel rengeteg sérülést meg lehetne előzni. Nyilván ezek a nyakvédők nem takarják a nyak teljes területét, de nagyon sokat segíthet az ilyen helyzetekben. A nyak mozgás közben növekvő terület, így nem fedheti le az összes ér területét, de még mindig jobb, ha legalább részlegesen takar, és kisebbet, kevésbé mélyet, vagy egyáltalán nem vág. Én üdvösnek tartanám, hogy az esélycsökkentés szempontjából a nyaki védőfelszerelések kötelezővé válna akár ligaszinten is. Az ICEHL orvosi stábja az eset után összeült, és egyelőre erős ajánlás csak a nyakvédő használata, de a következő idényben adott esetben kötelezővé is tehetik.

Az elmúlt hetekben az Erste Liga, az ICEHL, vagy akár a magyar válogatott mérkőzésein is ki lehetett szúrni, hogy egyre több játékos használja a nyakvédőt. Közéjük tartozik Mihály Ákos is, a Hydro Fehérvár AV19 támadója, aki a tragikus esemény hatására változtatott korábbi álláspontján.

– Sajnálatos az, ami történt. Az eset után döntöttem úgy, hogy hordani fogom a nyakvédőt. Bár nagyon kicsi az esélye, hogy megtörténik, de inkább hordom, ha ezzel megelőzhetek egy borzalmas sérülést. Azt vettem észre, hogy a ligán belül is egyre több játékos veszi fel, de ez igaz az Erste Ligára és a válogatottra is. Mindenki a saját életéről gondoskodhat, szerintem ez az arány egyre csak nő majd. Elképzelhető, hogy akár a világbajnokságon, akár bizonyos ligákban kötelezővé teszik majd a használatát – mondta Mihály lapunk kérdésére.

Az ügy kapcsán szerda hajnalban megjelentek friss sajtóhírek, miszerint Adam Johnson halálával kapcsolatban a rendőrség őrizetbe vett egy férfit. Feltehetőleg az ütközés másik résztvevője lehet, a hatóság szándékos rúgás mozdulatát vizsgálja.