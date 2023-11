Nincs könnyű helyzetben a szakmai stáb, sérülések miatt több alapemberrel sem számolhat Marco Rossi. Schäfer András mellett hiányzik Fiola Attila, Kleinheisler László, Orbán Willi, Sallai Roland, Varga Barnabás és Vécsei Bálint is. Sallai helyzete kicsit már a többiekéhez képest, hogy ő ott lesz az összetartáson a többiekkel, és ha a felépülésének üteme és fizikai állapota engedi, pályára léphet valamelyik mérkőzésen.

– Huszonöt játékost hívtunk meg a keretbe, Sallai Roland állapotát pedig minden nap ellenőrizni fogjuk az összetartás alatt, hogy milyen ütemben gyógyul – nyilatkozta Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – Emellett velünk azonos időben lesz az U21-es válogatott összetartása is, így biztosan mindig elegen leszünk. A sok sérült ellenére ezért nem hívtunk most meg újoncot a keretbe. Az, hogy vannak sérültjeink, szinte minden összetartásunkról elmondható volt az utóbbi években, így jó párszor szembesültünk már ezzel a problémával, vagyis nem jelent újdonságot számunkra. Eddig is megoldottuk ezeket a problémákat és most is meg fogjuk, annak ellenére is, hogy két nehéz mérkőzés vár ránk. Bulgária jelenleg elég nehéz helyzetben van a szövetség és a szurkolók között kialakult feszültség miatt, ráadásul új szövetségi kapitánya van. Egy edzőváltás sok mindenre hatással van, és bár Bulgária már nem juthat ki az Európa-bajnokságra, így is hazájukat képviselik majd, ezért biztos vagyok benne, hogy mindent meg fognak tenni a minél jobb eredmény érdekében. Tudjuk, hogy számos veszélyes játékos van a csapatukban, úgyhogy a lehető legjobb arcunkat kell mutatnunk ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. Második ellenfelünk, Montenegró nagyon jó csapat, amely ellen roppant nehéz játszani. Harcosak, nem nagyon hagynak területet az ellenfélnek, és nagyszerű játékosok alkotják. Bízom benne, hogy már igazán nagy tét nélkül játszhatunk ellenük, bár ahogy a felkészülési mérkőzésekkel kapcsolatban szoktam mondani, barátságos mérkőzés nincs, hiszen mindig Magyarországot képviseljük, és szeretnénk minden magyart jó eredménnyel megörvendeztetni és büszkévé tenni.

Az összetartás november 13-án kezdődik majd, a keret 15-én indul útnak Bulgáriába, majd november 19-én a Puskás Arénában Montenegrót fogadja a csapat.

A válogatott kerete:

Kapusok:

Demjén Patrik (MTK Budapest)

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők:

Balogh Botond (Parma)

Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Mocsi Attila (Rizespor)

Szalai Attila (TSG Hoffenheim)

Szalai Gábor (Kecskeméti TE)

Középpályások:

Bolla Bendegúz (Servette FC)

Kalmár Zsolt (Fehérvár FC)

Kata Mihály (MTK Budapest)

Kerkez Milos (Bournemouth)

Nagy Ádám (AC Pisa)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Nego Loic (Le Havre AC)

Styles Callum (Barnsley FC)

Szuhodovszki Soma (Kecskeméti TE)

Támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai)

Csoboth Kevin (Újpest FC)

Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE)

Németh András (Hamburger SV)

Szoboszlai Dominik (FC Liverpool)