Magyarország – Montenegró 3-1 (0-1)

Budapest, Puskás Ferenc Aréna, 65 000 néző. Vezette: Danny Makkelie (Steegstra, Jan de Vries) – hollandok

Magyarország: Dibusz – Balogh B., Lang, Szalai A. – Bolla (Nego, a szünetben), Nagy Á. (Szuhodovszki, 93.), Styles (Horváth K., 64.), Nagy Zs. – Szoboszlai, Gazdag (Kalmár, a szünetben) – Ádám (Németh A., 77.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Montenegró: Mijatovics (Dukics, 58.) – Rubezsics (Rajkovics, 76.), Szavics, Vujacsics – Vesovics (M. Vukcsevics, 55.), Jankovics (Radunovics, 70.), Kucs, Camaj, A. Vukcsevics – Oszmajics, Jovetics. Szövetségi kapitány: Miodrag Radulovics

Gól: Szoboszlai (66., 68.), Nagy Á. (90+3.) ill. Rubezic (36.)

Sárga lap: Szoboszlai (26.), Gazdag (35.), Nagy Zs. (87.) ill. Camaj (13.), Szavics (18.), Vesovics (47.), Vujacsics (70.), Kucs (90+2.)



Az Európa-bajnoki szereplést Bulgáriában bebiztosító magyar válogatott telt ház előtt fogadta a G csoport utolsó fordulójában Montenegrót, mely válogatottat még sohasem győzték le a mieink. Pedig egy siker csoportelsőséggel, és a december 2-i Eb-sorsoláson kedvezőbb kalappal járt.

Marco Rossi négy helyen változtatott a Szófiában kezdett együtteshez képest, három fehérvári kötődésű legény volt ott a pályán: A Főnixben nevelkedett Szoboszlai Dominik, a Főnixben és a Vidiben is megfordult Bolla Bendegúz, valamint a jelenlegi Puskás-játékos, Nagy Zsolt is.

Nem hozott fergeteges futballt az első félidő. Egyik együttes sem tudott komoly helyzetet kialakítani, a küzdelem dominált. Mégis, Montenegró a 36. percben vezetést szezett. Egy beívelést Nagy Zsolt fejelt fel az égbe, a mögötte érkező Jovetics egyből középre fejelte, a második válogatott meccsén futballozó Rubezics négy méterről fejelt a hálóba, 0-1. A szünet előtt beszorította ellenfelét a magyar csapat, Gazdag 2 méterről lőtt centikkel a bal kapufa mellé.

A fordulást követően Nego és Kalmár Zsolt is szóhoz jutott, utóbbi szabadrúgása okozott némi zavart a vendégek kapuja előtt. Ahol Mijatovicsot sérülés maitt Dukics váltotta a gólvonal előtt. Dukics Ádám Martin erőtlen balosát védte vetődve, majd a magyar együttes továbbra is támadásban maradt. A 66. percben villant először Szoboszlai! Nagy Ádám emelt ki egy a montenegróiak által kivágott labdát, Szoboszlai Dominik onnan indult középre nagy lendülettel, két csel után pedig az ötös sarkáról jobbal lőtt a hosszú sarokra, 1-1. Egy perccel később villant újra: Ádámtól kapta vissza a labdát a bal oldalon, robogott még, majd ballal helyezett a hálóba, 2-1. A meccs hajrájába lépve Dibusz Dénes három nagy védést is bemutatott, Jovetics és Oszmajics lövéseit követően parádézott. És Dibusz a 87. percben is folytatta: egy támadáson belül négy lövést védett bravúrral, lábbal, kézzel és vetődve. Montenegró rohant az egyenlítésért, de a 93. percben Szoboszlai szabadrúgása után Nagy Ádám tett pontot a meccs végére, a kipattantó a jobb sarokba lőtte, 3-1. A magyar labdarúgó-válogatott egygólos hátrányból fordítva nyerte utolsó meccsét is, és a G csoport élén végzett. Ezzel a magyarok a 2. kalapból várják a december 2-i sorsolást.