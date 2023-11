Kicsit úgy érezhette magát az ember a jégkorong szerelmeseként, mint a gyerekek karácsonykor, nagy lelkesedéssel indultam el az Alba Aréna felé péntek délután. A fehérvári hoki hosszú évek óta várt már egy új, modern csarnokra, és ez pedig rendelkezésre áll majd tavasztól. Jó néhány hónapja lehetett a Budai út felé járva tapasztalni, hogyan épül az új multifunkcionális csarnok. A nyár közepe óta már teljesen fedett a létesítmény, és nagy erőkkel zajlanak a belső munkák, a tervezett átadás 2023 legvége. Az elmúlt időszakban a különböző rendszereket tesztelték a kivitelezők, a héten pedig a jégkészítés került sorra. Egyelőre picit keskenyebb, NHL méretű pályát állítottak fel a palánkkal együtt, de szerencsére minden prímán működött, néhány nap alatt is kiváló minőségű csúszós felület készült el. Ha pedig van jég, a Hydro Fehérvár AV19 játékosai ki is próbálták péntek délután, sőt, két csapat osztódva egy mini mérkőzést is lejátszottak, a „vérre menő csatát” végül a kékek nyerték 6-5-re. A játékosok előtte körbe is járták a létesítményt, jégre lépéskor pedig gyermeki öröm költözött az arcukra.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Fantasztikus, itt a pálya mellett körbenézve is gyönyörű. Igaz, hogy még nem száz százalékos állapotok vannak, de látszik, hogyan néz majd ki véglegesen, láthatjuk, milyen egy 21. századi létesítmény, ez lesz a fehérvári jégkorong új otthona. Nagyon várom már, hogy hivatalos mérkőzésen is bedobják majd a korongot. Most a srácoknak is volt lehetősége nem csak korcsolyázni, hanem körbe is nézni az arénában, a visszajelzések alapján mindenkinek nagyon tetszett – mondta lapunknak Szélig Viktor, a Hydro Fehérvár AV19 általános menedzsere.

Bartalis Istvánnak is nagyon tetszett az Alba Aréna, reméli, itt is igazi családi közösség alakul majd ki. A center elmondta, első jégkorongos mozdulatai a Raktár utcához köthető, így örül, hogy vele együtt búcsúzik majd a csapat a régi csarnoktól.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

– Ugyan még építkezési területen vagyunk, de már most látszik, milyen csodálatos létesítmény. Nem csak azért, mert új, hanem mert minden igényt kielégít majd, játékosnak, családoknak egyaránt, örülök, hogy beköltözhetünk majd ide. Jó volt a jég, modern rendszer van az Alba Arénában, időjárástól függetlenül jó jég lesz majd itt mindig – nyilatkozta Bartalis. – Ennek egy más atmoszfrérája lesz, nagyon kíváncsi vagyok vagyok majd rá. Több ülő hely található, de álló is lesz valamelyik kapu mögött. A Raktár utcai teljesen más a létesítmény, ott szinte a plexin lógnak az emberek, más feeling, de itt volt az ideje, hogy a szurkolók és a játékosok is új otthont kapjanak. A régi igazi családi közösségként funkcionált, ezt is majd azzá kell tennünk. Az egész szezont még a Raktár utcában húzzuk le, ott kezdtem még el gyerekkoromban, és az utolsó ICE-meccseket játsszuk majd ott. Elég gyorsan eltelt az idő, kicsit fura érzés is ez, szép eredménnyel szeretnénk búcsúzni.

Utóbbi gondolattal az együttes csapatkapitányi, Hári János is egyet értett, aki szíve szerint egy bajnoki címmel intene búcsút az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnoktól, és egy Bajnokok Ligája szerepléssel avatná majd az Alba Arénát. A kiváló támadó örül annak, hogy a Fehérvárra igazolásakor még csak tervezési fázisban lévő csarnok végül megvalósulhatott.

– Szépen alakul a csarnok, nagyon szép lesz, jó látni, hogy mindenek megvan a helye, a jég is megfelelő, a palánkok, a lelátó szuper. Mindenki erre várt 15-20 éve Fehérváron, személy szerint én is mióta ide igazoltam. Már akkor kezdődött a tervezése, örülök, hogy megvalósul, és modern arénában játszhat a csapat jövőre. Ha sokan lesznek, itt is meglehet a katlan hangulat, persze a Raktár utcának egyedi feelingje volt ebből a szempontból. Nekünk játékosoknak az a pálya is nagyon jó, remek körülményeink vannak, jó az öltöző, normális konditerme is tudunk használni. A közönségnek nagyon nagy plusz lesz itt minden, a jég is remélhetőleg jobb lesz majd. Remek lenne jövőre a Bajnokok Ligájában avatni csapatszinten az új csarnokot, a Raktár utcából pedig minél szebb eredménnyel, akár egy bajnoki címmel szeretnénk búcsúzni – tette hozzá Hári.

Ez utóbbihoz az előttünk álló hétvégén gyűjthet pontokat a Hydro Fehérvár AV19. Szombaton a Pioneers Vorarlberg, míg vasárnap a Vienna Capitals látogat Székesfehérvárra. Mindkét találkozó 17.30-kor kezdődik.

– A hazai meccseket mindig nagyon várja az ember, múltkor Ljubljanában a bemelegítéskor szinte még nem volt senki a lelátókon, az nem volt az igazi. A sportnak az adja meg az igazi intenzitását, hogy vannak nézők és hangulat. Két nagyon fontos mérkőzésünk lesz a hétvégén, a szünet előtt ha úgy alakulnak az eredmények még elsők is lehetünk – mondta Hári.