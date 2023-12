A vasi sárga-feketék szlovén vezetőedzője érthetően jó hangulatban értékelte a látottakat a szerda esti mérkőzés után, a játék minden elemében jobbak voltak a tanítványai.

- Nagyon elégedett vagyok a győzelemmel, de tudtuk, hogy ez egy meccs az alapszakaszból. Jó volt látni, hogy az első perctől az utolsóig a tudásunk maximumát nyújtottuk, végig tartottuk a tempót. Tudtuk, hogy az Alba jól játszik rendezetlen védelem ellen, ezért két dologra hegyeztük ki a taktikát. A lepattanókra és a gyors indítások levédésére. Statisztika mutatja, hogy mindkettőben jobbnak bizonyultunk az Albánál, ez volt a siker kulcsa. A mérkőzésen harminc gólpasszt osztottunk ki, ez igazi csapatmunkát feltételez. Köszönet a szurkolóinknak, akik rengeteg energiát adtak, és ismét hozták a remek hangulatot. Természetesen nagyon örülünk a győzelemnek, aztán már a Szolnok elleni bajnokira készülünk.

Alejandro Zubillaga, az Arconic-Alba Fehérvár szakvezetője gratulált a hazaiaknak a megszolgált sikerhez.

- A Falco megérdemelten nyert. Gratulálok a szurkolótáboruknak is, mert remek hangulatban vívhattuk a mérkőzést. A saját szurkolóinknak pedig nagy köszönet, hogy hétköznap is sokan elkísértek minket. A mérkőzés igazából a második negyedben dőlt el, ahol nagyon sokat eladott labdánk volt, és elől és hátul is rossz döntéseket hoztunk, nem találtuk a ritmust. Utána pedig nem leltük korábbi önmagunkat, sajnos ezúttal nem játszottunk jól. Egy ilyen erős csapat ellen tökéletes játékra lett volna szükségünk a győzelemhez. Nincs kifogás, nem taktikában hibáztunk, az döntött, hogy nem a saját arcunkat mutattuk a pályán. Elszenvedtünk egy vereséget, amiből tanulnunk kell, ez pusztán egy meccs az alapszakaszból, ne feledjük, a legfontosabb az, hogyan fejezzük majd be a bajnokságot. Dolgozunk, fejlődünk, nagyon remélem még jövünk Szombathelyre a szezonban.

Tavaly még csapattársak voltak, ezúttal ellenfélként találkoztak, Pongó Marcell (sárgában) igyekszik megkerülni Vojvoda Dávidot

Fotó: Unger Tamás / Forrás: vaol.hu

A hazaiak magasembere, a 4-es és 5-ös poszton is bevethető Krivacsevics Márkó csereként lépett pályára, 14 ponttal csapata egyik legjobbja volt.

- Azt kell mondanom, nagyon jó, majdnem tökéletes meccset játszottunk. Örülök, hogy nagy energiával harcoltunk negyven percen át, ez nagyon fontos volt a sikerben. Megbeszéltük, hogy meg akarjuk állítani a gyors indításokat és keményen kell védekeznünk a palánk alatt. Ezek sikerültek, örülök a győzelemnek.

Siyani Chambers, a fehérváriak irányítója nem teljesített rosszul, 14/6 ponttal jelentkezett a nyugati határszélen.

- Fájdalmas vereséget szenvedtünk, amiből tanulnunk kell. Nem voltunk elég kemények, puhán játszottunk, ami nem fér bele egy ilyen szintű együttessel szemben. Ilyenkor jól jön, hogy alig pár nap elteltével, hétvégén újabb mérkőzés következik, ugyanis nincs idő a szerdai meccsen bosszankodni. Előre kell tekintenünk.