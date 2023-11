A tornát nem kezdték túl acélosan a mieink, hiszen az egy osztállyal lejjebb szereplő Ukrajna ellen szenvedett a magyar válogatott, a vendégek jóval többet is lőttek kapura. Ennek ellenére Don MacAdam legényei a hajráig vezettek, de ekkor három perc alatt két gólt is kaptak, így 5-4-re nyertek az ukránok. Másnap, Olaszország ellen már helyrerázódott a védekezés, 1-1-es rendes játékidőt követően büntetőkkel az olaszok nyertek. A zárónapon Szlovénia ellen többnyire a magyarok vezettek, ám de aztán a harmadik harmadban egyenlítettek a vendégek. 3-3-nál jött a fehérvári Mihály Ákos, és megszerezte a győztes gólt, Magyarország harmadikként zárt a tornán.

Németh Kristóf mind a három találkozón szerepet kapott a stábtól, megalkuvást nem tűrő játékéval pedig rá is szolgált a bizalomra.

– Kíváncsian vártam a munkát az új stábbal, a Bartalis Balázst ismertem kicsit Bartalis István által. Jó formában érzem magam, nem feltétlenül a góllövés az én szerepem a csapatban, majd jön az is, ha jönnie kell, csinálom tovább a dolgom. Az első mérkőzésünk még kicsit ismerkedős volt, de aztán napról napra javultunk, védekezésben és támadásban is. Amit a szakmai stáb kért tőlünk, azt nagyjából végre tudtuk hajtani – értékelt a Fejér Megyei Hírlapnak a fiatal támadó.

Kiss Roland a nyáron igazolt a Volánba, de a hátvéd rögtön az első felkészülési mérkőzésen súlyosabb térdsérülést szenvedett el. Több hétig tartott mire visszatérhetett, az elmúlt 4-5 találkozón már tudott segíteni klubcsapatán.

– Most már azt gondolom, hogy visszatért a régi önmagam, volt egy két hónapos kihagyásom, ami a nyári szünettel együtt főleg nem volt szerencsés, hiszen összesen négy hónap maradt ki a jeges edzésekből. Nehéz volt visszaépíteni magam, de szerintem ez a három meccs is a sok jégidővel segített megtalálni a régi formámat – nyilatkozta Kiss. – Az egész hét jó hangulatba telt, mindenki felszabadultabb volt. Az első mérkőzésünkön nem jött még ki úgy a lépés, illetve a végén ott csináltunk olyan dolgokat, amiket nem kellett volna. Már a második találkozóra tudtunk ezekből tanulni, ez egy jó jel, harmadszorra pedig már sikerült is nyernünk a szlovénok ellen. Azt gondolom, hogy jól zártuk a hetet, de tudunk még ennél többet is. Az első két nap edzésén nem volt annyi időnk külön hangsúlyt fektetni a védekezésre, de aztán kielemeztük a hibákat, mindenki tudta a feladatát és meccsről meccsre sikerült is fejlődnünk.